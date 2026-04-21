Maxi incendio a Bollate, a fuoco il materiale della Riam: 60 vigili del fuoco in azione, le immagini
Incendio in ditta di smaltimento rifiuti a Bollate: 60 vigili del fuoco al lavoro, nessun ferito.
Dalle 21 del 20 aprile il comando dei vigili del fuoco di Milano è impegnato a fronteggiare un incendio che ha coinvolto l’azienda Riam di smaltimento di rifiuti a Bollate. Le fiamme non hanno coinvolto il capannone di proprietà dell’azienda, limitandosi al materiale accumulato all’esterno in attesa di lavorazione. Per tutta la notte 60 vigili del fuoco, alcuni provenienti anche dal vicino comando di Monza, si sono avvicendati riuscendo a circoscrivere le fiamme e a provvedere alla bonifica dell’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche personale dell’Arpa che sta provvedendo a un monitoraggio dell’aria con alcune centraline.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.