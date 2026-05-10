Maxi incendio a Grugliasco nel prefabbricato delle associazioni di volontariato, mistero sulle cause

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un incendio di grandi proporzioni ha colpito Grugliasco nella notte, distruggendo un edificio in via Crea. Il rogo ha cancellato la storica sede di associazioni come Pandha e A.Gio, sollevando polemiche per il recente stato di abbandono della struttura. Undici squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme. Non si segnalano feriti, l’origine del disastro resta ignota.

Maxi incendio a Grugliasco: fiamme in via Crea

Un devastante incendio è divampato intorno alle 22:30 di ieri sera a Grugliasco, coinvolgendo un prefabbricato situato in via Crea, proprio di fronte all’istituto superiore Vittorini-Curie. Le fiamme, visibili a chilometri di distanza da diverse zone di Torino, hanno avvolto rapidamente la struttura di proprietà della Città Metropolitana.

L’intervento per domare l’incendio è stato massiccio: sul posto sono giunte 11 squadre dei vigili del fuoco con 34 operatori, tra effettivi e volontari, che hanno lavorato fino alle 2:30 del mattino per circoscrivere il rogo.

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incendio grugliasco

Nonostante la violenza delle fiamme e l’alta colonna di fumo nero che ha preoccupato l’intero quartiere Gerbido, non risultano feriti o persone coinvolte all’interno dei locali al momento del disastro. L’assessore alla Sicurezza, Raffaele Bianco, è intervenuto sui social: “Invitiamo tutti gli abitanti del Gerbido e delle zone limitrofe a tenere chiuse le finestre delle abitazioni, come misura precauzionale contro i fumi”.

Mistero sulle cause dell’incendio

L’edificio distrutto dall’incendio a Grugliasco non era una struttura qualunque: per oltre 25 anni ha ospitato le sedi di note realtà del volontariato come A.Gio, ASD Pandha e Regina della Pace, impegnate nel supporto a persone con disabilità e fragilità.

I locali erano stati recentemente liberati dopo uno sfratto che aveva interrotto decenni di servizio sociale. L’associazione Pandha ha espresso duramente il proprio rammarico sui social: “Sono bastati pochi mesi da quando ci hanno negato l’uso di questi locali per finire in cenere. Avete fatto una bellissima opera d’arte”.

Sulle cause del rogo resta al momento il massimo riserbo. Le autorità non escludono alcuna pista, mentre i Carabinieri della stazione di Grugliasco e la Polizia Locale hanno avviato i rilievi per accertare l’origine delle fiamme.

Il sindaco ha dovuto inoltre richiamare i numerosi cittadini accorsi in via Crea: “Chiedo ai curiosi di evitare assembramenti, mettere via i telefonini e rientrare nelle proprie case per non intralciare il lavoro delle squadre di soccorso”.

I danni dopo il rogo

L’area di via Crea è stata chiusa al traffico tra corso Allamano e corso Salvemini per tutta la durata delle operazioni, con il supporto dei tecnici di Italgas per la messa in sicurezza degli impianti. Sebbene l’incendio sia stato dichiarato domato nel cuore della notte, i danni alla struttura prefabbricata appaiono definitivi.

Il post del comune di Grusliasco sull’incendio

Resta alta l’attenzione per la possibile tossicità dei fumi sprigionati, motivo per cui l’invito a mantenere gli infissi serrati è stato esteso per diverse ore a tutto il quartiere Gerbido.

Il prefabbricato, ora ridotto a uno scheletro carbonizzato, rappresentava un punto di riferimento per la solidarietà cittadina. “Per quanto prevedibile, è davvero mortificante vedere questa devastazione”, hanno commentato i volontari, sottolineando come la chiusura di quei locali sia coincisa tristemente con la loro definitiva distruzione fisica.