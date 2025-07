Maxi incendio a Marsiglia e case raggunte dalle fiamme, paura per i residenti e voli sospesi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un incendio boschivo cominciato sulle colline vicino a Marsiglia ha raggiunto i quartieri settentrionali della città. I cittadini sono stati invitati a rimanere in casa, la stazione dei treni è stata chiusa e nessun convoglio può partire o arrivare. Anche i voli da e per l’aeroporto sono sospesi.

Un grave incendio ha raggiunto Marsiglia

Nella mattinata dell’8 luglio un’auto ha preso fuoco sull’autostrada A55 a nord della città di Marsiglia, nel sud della Francia. Le fiamme si sono propagate alla vegetazione circostante, resa secca dal grande caldo, e hanno causato un incendio.

Durante la giornata il rogo è avanzato nella boscaglia delle colline a nord della città, arrivando a bruciare 700 ettari di macchia mediterranea. Il fumo è stato fin da subito visibile anche dal centro di Marsiglia.

IPA Il cielo di Marsiglia coperto dal fumo

In serata le fiamme hanno iniziato a lambire i quartieri più a nord della città francese. Non è ancora stata ordinata nessuna evacuazione, ma il Comune ha preparato numerosi posti letto in tre palestre.

Voli e treni fermi

Le fiamme hanno raggiunto in fretta i binari della ferrovia che entrano in città da nord. La SNCF, la compagnia ferroviaria francese, ha ordinato di cancellare tutti i treni in arrivo e in partenza da Marsiglia per la giornata.

Anche molte stazioni ferroviarie della città sono state chiuse e il personale è stato evacuato. La prefettura ha raccomandato ai cittadini di non spostarsi nemmeno con mezzi privati, a causa delle condizioni di visibilità e del rischio incendio.

Durante il pomeriggio anche l’aeroporto di Marseille Provence, che serve la città e la regione circostante, è stato chiuso, con diversi voli dirottati verso lo scalo di Nizza.

Appello ai cittadini a non uscire

La prefettura di Marsiglia ha anche deciso di attivare la notifica di emergenza dei cellulari nella città, per intimare agli abitanti di rimanere in casa e di tenere le finestre chiuse.

La concentrazione di polveri sottili nell’aria di Marsiglia è infatti aumentata fino a 10 volte il limite massimo consentito, a causa del fumo proveniente dall’incendio.

L’ospedale Nord della città è rimasto senza elettricità e funziona soltanto grazie a un gruppo elettrogeno che però, avverte la direttrice della struttura, non può reggere per più di tre giorni.