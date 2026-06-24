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Un vasto incendio boschivo è divampato nel tardo pomeriggio di ieri nella zona di Monte degli Elci nel comune di Fara in Sabina, nel Reatino. Le fiamme hanno raggiunto nella notte località di Carpignano di Nerola, in provincia di Roma. L’estensione complessiva dell’area bruciata è, attualmente, di 300 ettari. Chiuso un tratto di via Salaria, dal chilometro 37 al 47,5. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile. Per spegnere il rogo si stanno effettuando lanci d’acqua con canadair ed elicotteri. Si ipotizza che l’incendio sia stato provocato da un fulmine. A quanto riferito dai pompieri, a scopo precauzionale sono stati evacuati momentaneamente sei nuclei familiari all’altezza del km 45.500 e tre nuclei familiari al km 45.200 della via Salaria. Al momento non si registrano persone coinvolte o ferite.