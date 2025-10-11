Maxi incidente a Ferrara sulla Statale Adriatica, morti donna e 2 giovani: strada chiusa e traffico in tilt

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Nel Ferrarese, sulla statale Adriatica, è avvenuto un gravissimo incidente stradale. In un frontale tra due auto hanno perso la vita tre persone: una donna, Eleonora Verri di 41 anni, e due ragazzi di origine marocchina. La statale Adriatica è stata chiusa in entrambe le direzioni in prossimità del chilometro 92, con il traffico di conseguenza deviato.

La dinamica dell’incidente

L’incidente, per cause ancora da chiarire, è avvenuto, intorno alle 7:30 del mattino, tra una utilitaria, dove alla guida c’era una donna, e un’altra auto con a bordo quattro giovani.

Il frontale è accaduto lungo la statale Adriatica, nel punto tra Ferrara e Argenta, nelle vicinanze dello svincolo per Monestirolo.

Immediati i soccorsi: sono intervenuti il 118 con ambulanze, automedica ed elicottero, la Polizia locale di Ferrara e i vigili del fuoco di Portomaggiore.

Tre morti e due feriti

Le tre vittime sarebbero morte sul colpo, anche se la dinamica del tragico incidente è al vaglio della polizia.

A perdere la vita sono stati la donna, Eleonora Verri di 41 anni, che era alla guida dell’utilitaria, e due giovani (di 19 e 20 anni) che si trovavano sull’altra macchina, a bordo della quale c’erano altri due che sono rimasti feriti e che sono stati trasportati all’ospedale di Cona (Ferrara).

La donna era di Montesanto, in provincia di Ferrara, mentre i due ragazzi, italiani di origine marocchina, erano residenti ad Alfonsine, nel Ravennate.

Chiusa la statale Adriatica

L’impatto tra le due macchine è stato devastante. L’utilitaria è stata sbalzato terminando la propria corsa inclinandosi su una fiancata, mentre l’altra macchina è rimasta al centro della carreggiata con la parte frontale completamente distrutta.

La statale Adriatica è stata chiusa in entrambe le direzioni in prossimità del chilometro 92, con il traffico che viene deviato.

Anas ha confermato la chiusura della strada per consentire le operazioni di rilievo e soccorsi. Sul posto sono presenti, oltre alle squadre Anas, anche le forze dell’ordine e il personale del 118, per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.