Maxi incidente sulla Pontina a Castel di Decima vicino Roma, tamponamento tra cinque tir e lunghe code

Un maxi tamponamento avvenuto tra cinque tir sulla via Pontina in direzione Roma ha bloccato completamente il traffico, con la carreggiata che è stata chiusa per i soccorsi necessari e i rilievi sull’incidente. Code di svariati chilometri si sono formate, con deviazioni obbligatorie su via Laurentina. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento.

Tamponamento fra tir, Pontina nel caos

Via Pontina, ci risiamo. Lunedì 15 dicembre la lunga arteria che congiunge Roma con Latina e il litorale sud è stata teatro di un altro grave incidente, che ha bloccato il traffico per diverse ore.

Il sinistro è accaduto intorno alle ore 13 sulla SS148 in direzione Roma, nei pressi di Castel di Decima, al km 17,500. Nello specifico, si è trattato di un maxi tamponamento che ha visto coinvolti almeno cinque tir.

L’incidente si è verificato sulla via Pontina in direzione Roma, all’altezza di Castel di Decima

Traffico in tilt per l’incidente

Le conseguenze sulla circolazione sono state immediate e pesanti. La carreggiata in direzione della Capitale è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della zona.

Contemporaneamente, la strada si è trasformata rapidamente in un enorme ingorgo stradale, con code che hanno raggiunto diversi chilometri e incolonnamenti formatasi già a partire dalla zona di Pomezia.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e mezzi di soccorso, che hanno lavorato per gestire la situazione e assistere eventuali feriti.

Disagi e deviazioni

La chiusura ha provocato anche rallentamenti amplificati sulla carreggiata opposta, dove automobilisti in direzione sud hanno proceduto a passo d’uomo anche per la semplice curiosità di osservare la scena dello scontro.

Per chi si dirigeva verso Roma è stata disposta infine l’uscita obbligatoria su via Laurentina, con deviazioni consigliate per evitare la zona del sinistro.

Le cause esatte del tamponamento sono in fase di accertamento da parte delle autorità, mentre non sono state ancora rese note informazioni ufficiali sulle condizioni di salute degli autisti dei mezzi pesanti coinvolti.

In tarda serata, la circolazione in direzione Roma presentava ancora forti rallentamenti, con le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati che hanno richiesto diverse ore. Intorno alle 21:30 le segnalazioni sui social hanno confermato che il traffico è rientrato nella normalità.

Gli incidenti sulla Pontina: dati e criticità

La SS148 Pontina è notoriamente una delle strade più trafficate e pericolose del Lazio e spesso teatro di sinistri. Secondo i dati del Focus ISTAT 2022, sulla statale si sono verificati oltre 200 incidenti, con 3 morti e più di 300 feriti, valori che la collocano tra le arterie con maggiore incidentalità nella regione.

Nel corso del 2025 ci sono stati numerosi episodi che hanno causato la temporanea chiusura di tratti della strada, con conseguenti disagi per automobilisti e pendolari. Tra questi, incidenti con auto ribaltate o tamponamenti che hanno portato alla chiusura temporanea di carreggiate, code chilometriche e deviazioni del traffico.