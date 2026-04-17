Maxi incidente tra cinque tir sulla A1 vicino Somaglia, conducenti intrappolati dopo il tamponamento

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Grave incidente lungo l’autostrada A1 nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e il Basso Lodigiano, all’altezza di Somaglia (Lodi). Un maxi tamponamento a catena ha coinvolto cinque tir, causando il blocco totale della carreggiata in direzione Bologna e pesanti disagi alla circolazione. Alcuni conducenti sono rimasti incastrati tra le lamiere accartocciate.

Maxi tamponamento tra tir: conducenti intrappolati

L’allarme è scattato intorno alle 11:45 di venerdì 17 aprile, quando diversi mezzi pesanti si sono scontrati sulla prima corsia.

L’impatto è stato violento: almeno due camion coinvolti hanno avuto la cabina completamente ribaltata, rendendo necessario l’intervento d’urgenza dei soccorritori per estrarre i conducenti rimasti incastrati tra le lamiere. I soccorritori hanno trovato veicoli gravemente danneggiati e traffico paralizzato per chilometri.

Vigili del fuoco

I soccorsi

Sul luogo sono intervenuti due elisoccorsi decollati da Brescia e Milano, diverse ambulanze e i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. Le squadre dei pompieri hanno operato con autopompe e un’autogrù, per liberare le persone coinvolte nello scontro e per mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale.

Cinque le persone coinvolte nel tamponamento. Questo il bilancio dei feriti: un uomo di 50 anni trasportato in codice giallo a Brescia con elisoccorso, un 59enne ricoverato al San Carlo di Milano sempre in codice giallo, un 31enne portato in ambulanza all’ospedale di Rozzano

e altri due conducenti (di 38 e 66 anni) che non hanno avuto bisogno del ricovero.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno dei coinvolti sarebbe in pericolo di vita come riporta il quotidiano Il Giorno.

Traffico in tilt e A1 paralizzata

Immediate le conseguenze sulla viabilità. Questo l’aggiornamento di Autostrade.it delle ore 18:30:

(CASALPUSTERLENGO – Entrata Chiusa al km 37.8 – in entrambe le direzioni) Sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio con la A58 Tangenziale Est Esterna di Milano e Basso Lodigiano verso Bologna, è stato riaperto il tratto chiuso in precedenza a causa di un incidente avvenuto al km 48+500. Al momento si registrano code di 1 km tra Melegnano e la A58 Tangenziale Esterna di Milano verso Bologna. Restano chiuse le entrate di Casalpusterlengo e di Lodi, in alternativa consigliamo di entrare a Melegnano o Basso Lodigiano.

E ancora:

(LODI – Entrata Chiusa al km 22.3 – in entrambe le direzioni ) Lodi in entrata e’ chiuso al traffico in entrambe le direzioni per incidente. Entrata consigliata verso Milano: Melegnano. Entrata consigliata verso Bologna: Basso Lodigiano.

Le indagini

La dinamica dell’incidente stradale è al vaglio della polizia stradale che lavora per ricostruire con precisione la sequenza degli impatti e accertare eventuali responsabilità.