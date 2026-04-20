Maxi multa a Poste Italiane e Postepay dal Garante della Privacy, sanzione da 12,5 milioni per "dati illeciti"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una multa complessiva superiore a 12,5 milioni di euro a Poste Italiane e alla controllata Postepay per violazioni nella gestione dei dati personali degli utenti. Nel dettaglio, la sanzione ammonta a 6.624.000 euro per Poste Italiane e a 5.877.000 euro per Postepay. Secondo quanto comunicato dall’Autorità, le società avrebbero effettuato trattamenti illeciti dei dati che avrebbero coinvolto milioni di utenti. L’istruttoria è stata avviata a seguito di numerose segnalazioni e reclami ricevuti a partire da aprile 2024. Poste Italiane ha dichiarato che tali trattamenti sarebbero stati necessari per garantire la sicurezza

Poste Italiane, multa per le app BancoPosta e Postepay

Come riporta La Repubblica, l’indagine si sarebbe concentrata in particolare sul funzionamento delle applicazioni BancoPosta e Postepay. Secondo il Garante, le modalità adottate comporterebbero un accesso ai dati degli utenti ritenuto eccessivo rispetto agli obiettivi dichiarati.

Come spiegato nella nota ufficiale, le app richiedevano obbligatoriamente il consenso al monitoraggio di diversi dati presenti nei dispositivi mobili.

Tra questi, anche informazioni relative alle applicazioni installate o in esecuzione, con l’obiettivo dichiarato di individuare eventuali software dannosi e prevenire frodi.

Il Garante ha ritenuto che queste modalità rappresentassero “un’ingerenza eccessivamente invasiva nella sfera privata degli utenti”.

Secondo l’Autorità, i dati richiesti non risulterebbero “strettamente necessari rispetto alle finalità di prevenzione delle frodi”.

Questo elemento ha rappresentato uno dei punti centrali della contestazione, in quanto la normativa sulla privacy prevede che i trattamenti siano proporzionati e limitati rispetto agli scopi dichiarati.

Le altre violazioni riscontrate

Secondo La Repubblica, nel corso dell’istruttoria sarebbero emerse ulteriori criticità legate alla gestione dei dati personali.

Tra queste, carenze nelle informazioni fornite agli utenti, l’assenza di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Dpia) e la mancata adozione di misure di sicurezza adeguate.

Sarebbero state, inoltre, rilevate irregolarità nelle politiche di conservazione dei dati e nella designazione del responsabile del trattamento.

Questi elementi avrebbero contribuito alla definizione dell’importo complessivo della sanzione.

Le misure richieste e la difesa di Poste Italiane

Oltre alla multa, il Garante avrebbe imposto a Poste Italiane e Postepay una serie di interventi correttivi.

In particolare, le società dovranno cessare i trattamenti oggetto di contestazione, se non già interrotti, e adeguarsi alle prescrizioni previste dalla normativa.

Sarebbe stato inoltre richiesto di aggiornare le politiche relative alla conservazione dei dati e di comunicare all’Autorità le misure adottate.

Come riporta Il Sole24 Ore, la società ha dichiarato che tali trattamenti sarebbero stati necessari per garantire la sicurezza delle operazioni e conformarsi alla normativa in materia di servizi di pagamento.