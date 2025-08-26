Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sanzioni per 20mila al titolare di un bar-pizzeria della zona Playa di Catania. L’attività, gestita senza le necessarie autorizzazioni, è stata scoperta durante un controllo amministrativo effettuato nei giorni scorsi. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le verifiche sono state eseguite per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza di cittadini e turisti che, in questo periodo estivo, affollano le attività commerciali del litorale catanese.

Controlli intensificati sul litorale catanese

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’azione di controllo si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e verifica delle attività commerciali, soprattutto nelle zone balneari di Catania. In estate, infatti, la presenza di cittadini e turisti aumenta sensibilmente e con essa la necessità di assicurare che gli esercizi rispettino le prescrizioni di legge, sia per la tutela della legalità sia per la sicurezza degli avventori.

L’intervento della Squadra Amministrativa

Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione PAS della Questura hanno effettuato un controllo mirato in un bar-pizzeria situato all’interno di un villaggio residenziale nella zona della Playa. Fin dalle prime fasi dell’accertamento, i poliziotti hanno riscontrato numerose irregolarità: l’attività veniva esercitata come bar, ristorante, panineria, pizzeria e persino sala giochi, tutto senza le dovute autorizzazioni amministrative.

Le irregolarità riscontrate

Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto che il gestore non possedeva la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, né l’autorizzazione sanitaria necessaria per svolgere l’attività. Inoltre, mancava la licenza per la sala pubblica da gioco e veniva occupato abusivamente suolo pubblico. Queste gravi irregolarità amministrative hanno portato all’applicazione di più sanzioni previste dalla normativa vigente.

Le sanzioni applicate

Nel dettaglio, al titolare sono state contestate le seguenti violazioni: 5.000 euro di sanzione per la mancanza di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, 3.000 euro per l’assenza di autorizzazione sanitaria e 1.000 euro per la mancanza di licenza per sala pubblica da gioco. È stata inoltre rilevata l’occupazione abusiva di suolo pubblico, aggravando la posizione del gestore.

Sequestro e denuncia per gioco irregolare

Durante le verifiche, i poliziotti hanno notato la presenza di un apparecchio elettronico da gioco installato senza alcuna autorizzazione. L’apparecchio è stato immediatamente sequestrato e al titolare è stata comminata una sanzione di 10.000 euro. Inoltre, il gestore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la mancanza della tabella dei giochi proibiti, una violazione che rientra tra i reati previsti dalla normativa di pubblica sicurezza. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva.

Obiettivi dell’operazione: tutela della legalità e dei cittadini

Gli accertamenti della Squadra Amministrativa della Divisione PAS della Questura sono stati finalizzati non solo a verificare il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza, ma anche a prevenire concretamente casi di gioco irregolare. Particolare attenzione è stata rivolta alla tutela degli avventori, soprattutto dei più giovani, spesso esposti ai rischi legati al gioco d’azzardo e alla mancanza di controlli nelle sale giochi abusive.

Il contesto: estate e sicurezza sulle coste catanesi

L’operazione si inserisce in un contesto più ampio di controlli che la Polizia di Stato sta portando avanti sulle attività commerciali del litorale di Catania. L’obiettivo è quello di garantire che tutti gli esercizi rispettino le prescrizioni delle licenze e siano in possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie, a tutela della legalità e della sicurezza pubblica. In particolare, la zona della Playa, molto frequentata durante la stagione estiva, è stata oggetto di controlli mirati per prevenire situazioni di abusivismo e illeciti amministrativi.

Le reazioni delle autorità

Le autorità hanno sottolineato l’importanza di queste operazioni per la salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica. Il rispetto delle norme non solo garantisce la legalità, ma protegge anche i cittadini da rischi legati a strutture non autorizzate e potenzialmente pericolose. La Polizia di Stato ha ribadito che i controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi, con particolare attenzione alle zone più frequentate da residenti e turisti.

Conclusioni e prospettive future

L’operazione condotta nei giorni scorsi rappresenta un esempio concreto dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare le irregolarità amministrative e il gioco irregolare nelle attività commerciali. La collaborazione tra le diverse articolazioni della Questura di Catania e la costante presenza sul territorio sono elementi fondamentali per garantire la sicurezza e la legalità, soprattutto in un periodo dell’anno in cui l’afflusso di persone nelle zone balneari è particolarmente elevato.

