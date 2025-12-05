Maxi multa dell'Ue a X di Elon Musk di 120 milioni per violazione delle regole digitali, Salvini critico

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La Commissione europea ha multato di 120 milioni di euro X, già Twitter, il social network di proprietà di Elon Musk. La piattaforma non ha rispettato le regole del Dsa, una delle leggi europee sulle aziende digitali. Il problema sarebbe principalmente la spunta blu a pagamento, ritenuta ingannevole. Critico della decisione il ministro Salvini.

La multa della Commissione a X

La Commissione Ue ha multato X per 120 milioni di euro per violazione del Digital Service Act, una delle leggi europee che riguardano le grandi aziende del web.

L’Ue accusa X di utilizzare in maniera ingannevole la spunta blu. In buona parte dei social, questo simbolo è segnale di verifica del profilo in quanto appartenente a una specifica persona, di solito famosa o comunque con un ruolo pubblico.

ANSA Matteo Salvini

Su X è semplicemente il simbolo dell’abbonamento alla piattaforma che permette di evitare la pubblicità e chiunque può ottenerla. Oltre a questo, X non avrebbe archiviato correttamente i dati sulla pubblicità e non li avrebbe condivisi con i ricercatori, come richiesto dal Dsa.

L’indagine non è ancora chiusa

X ha ora 90 giorni lavorativi di tempo per adeguarsi alle norme oppure dovrà pagare 120 milioni di euro. Si tratta della prima multa derivata da una violazione del Dsa.

L’indagine dell’Ue sul social network di Elon Musk non è però finita. La Commissione sta anche valutando il comportamento dell’azienda nel controllo di contenuti illegali sulla piattaforma e la gestione delle notizie false.

Non è escluso che, nei prossimi mesi, l’Ue possa multare nuovamente X.

La reazione di Salvini

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha commentato la decisione dell’Unione europea con un post proprio su X:

La multa a X da parte di Bruxelles è un attacco alla libertà di espressione. Con il Dsa, che la Lega ha sempre denunciato come un’arma di censura, l’Ue usa le sue regole per colpire chi dà voce a chi la pensa diversamente.

Nel post Salvini ha anche sottolineato che la Lega è stata l’unico partito italiano a votare contro il Dsa, che ha definito “legge bavaglio”.