Maxi nevicata nel Modenese, caduti fino a 50 centimetri: le immagini

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Sono caduti circa 20 centimetri di neve nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo in tutto l’Appennino, fino a quote basse come la zona di San Dalmazio di Serramazzoni e Pavullo, mentre nella zona del Passo delle Radici e Frassinoro gli accumuli hanno toccato anche i 50 centimetri. I tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro con i mezzi spartineve e spargisale per il monitoraggio della rete viaria. In alcune zone come Serramazzoni, è stato necessario anche rimuovere rami caduti sulla carreggiata a causa delle raffiche di vento.