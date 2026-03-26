Maxi nevicata nel Modenese, caduti fino a 50 centimetri: le immagini
Neve abbondante sull'Appennino modenese: accumuli fino a 50 cm al Passo Radici, interventi in corso.
Sono caduti circa 20 centimetri di neve nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo in tutto l’Appennino, fino a quote basse come la zona di San Dalmazio di Serramazzoni e Pavullo, mentre nella zona del Passo delle Radici e Frassinoro gli accumuli hanno toccato anche i 50 centimetri. I tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro con i mezzi spartineve e spargisale per il monitoraggio della rete viaria. In alcune zone come Serramazzoni, è stato necessario anche rimuovere rami caduti sulla carreggiata a causa delle raffiche di vento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.