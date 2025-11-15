Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, due segnalazioni per possesso di droga e centinaia di controlli il bilancio dell’imponente servizio disposto dal Questore della Provincia di Crotone. L’operazione, condotta dalle diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, è stata finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di stupefacenti e al monitoraggio di soggetti sottoposti a misure restrittive.

Controlli straordinari in città: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore Renato Panvino ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Crotone. L’operazione ha visto impegnati uomini e donne dell’Anticrimine, Squadra Mobile, Digos, Ufficio Immigrazione, Polizia Stradale e Polfer, con il supporto dell’unità cinofila e del Reparto Prevenzione Crimine.

I numeri dell’operazione: identificazioni e controlli

Nel corso dell’attività sono state identificate 549 persone, di cui 147 risultate positive in banca dati e 43 extracomunitari. Sono stati inoltre controllati 284 veicoli e istituiti 33 posti di controllo in diversi punti strategici della città. L’azione di prevenzione ha portato anche all’accertamento di 5 infrazioni al Codice della Strada.

Attenzione ai soggetti sottoposti a misure restrittive

Il personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha monitorato 33 soggetti sottoposti a limitazione della libertà personale, tra cui persone agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso, oltre ai sorvegliati speciali, tutti residenti nel comune di Crotone.

Controlli su cittadini stranieri e veicoli

La Digos e l’Ufficio Immigrazione hanno identificato 12 cittadini extracomunitari, di cui 3 risultati positivi in banca dati SDI ma regolari sul territorio nazionale. Parallelamente, la Questura ha identificato 49 persone (di cui 12 con precedenti e 3 extracomunitari) e controllato 34 veicoli.

Polizia Stradale e Polfer: presidio su strade e stazione

L’attività di prevenzione ha interessato anche le strade statali, dove la Polizia Stradale ha identificato 33 persone (di cui 9 positive in banca dati SDI) e controllato 23 veicoli, elevando 5 sanzioni al Codice della Strada e ritirando 2 carte di circolazione. La Polizia Ferroviaria ha invece operato nelle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali, identificando 77 persone (di cui 19 positive) e controllando 46 veicoli.

Reparto Prevenzione Crimine: presidio capillare

Gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato numerosi posti di controllo nel territorio di Crotone, identificando 146 persone (di cui 26 con precedenti e 3 extracomunitari) e controllando 79 veicoli.

Arresto per spaccio: il caso del cittadino pakistano

Nel corso del servizio, il personale dell’unità cinofila della Polizia di Stato, in supporto agli agenti, ha tratto in arresto un cittadino pakistano, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di 48 grammi di hashish, coltelli intrisi di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento. L’individuo, solito frequentare il centro storico della città, era già da giorni sotto osservazione perché ritenuto responsabile di cedere droga agli assuntori. Dopo le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Controlli nel centro storico e attività appiedata

La Polizia di Stato ha continuato a monitorare anche le arterie del centro storico, dove gli agenti hanno svolto attività di controllo a piedi, vista l’impossibilità di accedere con le autovetture.

Segnalazioni per uso personale di droga

Nella stessa giornata, gli agenti delle Volanti hanno segnalato al Prefetto 2 soggetti per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando complessivamente 1,60 grammi di hashish e 1,13 grammi di marijuana. Contestualmente, il personale impiegato nel servizio di controllo del territorio ha identificato 196 persone (di cui 44 positive in banca dati SDI e 24 extracomunitari) e controllato 102 veicoli.

Impegno costante per la sicurezza

L’operazione, che ha coinvolto tutte le principali articolazioni della Questura, conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nella prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e nel controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive. Il bilancio dell’attività testimonia la capillarità dei controlli e la determinazione delle forze dell’ordine a garantire la sicurezza dei cittadini di Crotone.

IPA