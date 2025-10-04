Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una denuncia in una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Parma questa settimana. L’attività, che ha coinvolto numerosi agenti e unità cinofile, è stata organizzata per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e altri fenomeni di criminalità diffusa nelle aree più sensibili della città.

Controlli straordinari nelle zone più critiche della città

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le forze dell’ordine hanno concentrato i loro sforzi soprattutto nella zona San Leonardo, nel centro cittadino e nei pressi dei luoghi recentemente segnalati per situazioni di degrado e disordine. L’operazione ha visto la collaborazione degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e di un team di Cinofili antidroga provenienti dalla Questura di Bologna.

Identificate 56 persone e controllate 23 autovetture

Nel corso dei servizi straordinari, sono state identificate 56 persone e sottoposte a verifica 23 autovetture. L’obiettivo principale era quello di prevenire e reprimere lo spaccio di droga, ma anche di contrastare l’immigrazione clandestina e altri reati legati al degrado urbano.

Un arresto e una denuncia: i dettagli delle operazioni

Durante i controlli, un giovane italiano è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.), mentre un altro ragazzo è stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il blitz in piazzale della Pace: il ruolo decisivo del cane antidroga

Intorno alle ore 20.30 di giovedì 2 ottobre, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, con il supporto dell’Unità Cinofila di Bologna, ha effettuato un controllo mirato in piazzale della Pace. L’attenzione degli agenti è stata attirata da un giovane segnalato dal cane antidroga. Il ragazzo, al momento del controllo, ha mostrato evidenti segni di nervosismo, probabilmente per il timore di una perquisizione più approfondita. Considerando anche i suoi precedenti penali, gli agenti hanno deciso di procedere con una perquisizione personale sul posto.

La scoperta delle sostanze stupefacenti

La perquisizione ha dato esito positivo: nelle tasche della giacca e dei pantaloni del giovane sono stati rinvenuti numerosi contenitori termosaldati, ciascuno dei quali conteneva diverse tipologie di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato quindi accompagnato presso gli Uffici della Questura di Parma per ulteriori accertamenti, tra cui quelli fotodattiloscopici e gli altri adempimenti di rito.

Le analisi e il sequestro: marijuana, hashish, metanfetamina, cocaina, ecstasy e LSD

Le analisi sui materiali sequestrati hanno confermato la presenza di marijuana per un peso complessivo di 3.7 grammi, hashish per 17.5 grammi, metanfetamina per 2.8 grammi, cocaina per 9.8 grammi, ecstasy per 0.3 grammi e LSD per 0.1 grammi. Oltre alle sostanze, sono stati sequestrati anche un telefono cellulare e 95 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Perquisizione domiciliare e provvedimenti successivi

Successivamente, gli agenti hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione dell’arrestato, che però non ha portato al rinvenimento di ulteriori sostanze o elementi utili alle indagini. Il giovane, un italiano di 26 anni, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Parma in attesa del processo per direttissima.

Convalida dell’arresto e misura cautelare

Il giorno successivo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari presso la residenza del giovane. L’operazione, sottolineano dalla Polizia di Stato, rientra in una più ampia strategia di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio e al degrado urbano, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

