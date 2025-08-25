Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei arresti e decine di dosi di sostanze stupefacenti sequestrate sono il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri nella Capitale. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha interessato vari quartieri della città tra il 10 e l’11 giugno, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

Operazione coordinata dalla Procura: sei persone arrestate

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati i militari del Comando Provinciale di Roma in una serie di interventi mirati. In totale, 6 persone sono state arrestate con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati eseguiti in flagranza di reato e hanno portato al sequestro di numerose dosi di crack, cocaina, eroina, hashish e shaboo.

Quarticciolo: due arresti e sequestri di crack, cocaina e hashish

Nel quartiere Quarticciolo, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno condotto due distinte operazioni. Nel primo caso, un uomo di 50 anni, originario di Roma, è stato sorpreso in viale Palmiro Togliatti mentre trasportava 149 dosi di crack. Nel secondo episodio, in via Cerignola, un romano di 46 anni è stato notato mentre cedeva della droga in cambio di denaro ad alcuni acquirenti. Dopo aver nascosto lo stupefacente nel terreno, l’uomo è stato fermato e perquisito: i militari hanno rinvenuto 29 dosi di cocaina, 14 dosi di hashish e 180 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Tufello: fermati due 43enni con shaboo e quasi 1500 euro

Nel quartiere Tufello, in via Monte Circeo, i Carabinieri hanno fermato una coppia di 43 anni, entrambi residenti a Roma, a bordo di un’automobile. Durante il controllo, i militari hanno trovato una dose di shaboo del peso complessivo di 2 g e 1470 euro in contanti. Gli investigatori ritengono che il denaro sia il frutto di precedenti attività di spaccio.

Gianicolense: arrestato 21enne albanese con cocaina

In circonvallazione Gianicolense, i Carabinieri di Roma Porta Portese hanno arrestato in flagranza un cittadino albanese di 21 anni. Il giovane, notato per il suo atteggiamento sospetto, è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di 3 involucri di cocaina e 120 euro in contanti.

Casilino: 58enne fermato con cocaina e 260 euro

Infine, nel quartiere Casilino, un romano di 58 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Roma Piazza Dante. L’uomo, fermato a bordo di un’auto in circonvallazione Casilina, è stato trovato in possesso di tre bustine contenenti 12 involucri di circa 6,38 g di cocaina e 260 euro in contanti.

Convalida degli arresti e presunzione di innocenza

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria. Si ricorda che, trattandosi di indagini preliminari, le persone coinvolte devono essere considerate innocenti fino a una eventuale sentenza definitiva.

Il fenomeno dello spaccio a Roma: un’emergenza costante

Le operazioni condotte dai Carabinieri testimoniano come il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti resti una delle principali emergenze per la sicurezza urbana nella Capitale. I sequestri di crack, cocaina, eroina, hashish e shaboo confermano la varietà delle droghe circolanti nei diversi quartieri e la necessità di un costante presidio del territorio.

Il ruolo della Procura e la collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha visto una stretta collaborazione tra le diverse articolazioni dell’Arma dei Carabinieri, impegnate in controlli mirati e attività di intelligence per individuare i responsabili dello spaccio e interrompere le reti di distribuzione delle sostanze illecite.

