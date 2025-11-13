Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di dieci arresti e un ingente sequestro di sostanze stupefacenti il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio. L’operazione, che ha portato allo smantellamento di una rete criminale attiva tra Italia e Spagna, è stata eseguita mercoledì 12 novembre, coinvolgendo numerose province del nord Italia.

Operazione coordinata dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione delle forze dell’ordine è scattata alle prime luci dell’alba. Gli agenti dei Commissariati di Busto Arsizio, Gallarate e della Questura di Varese, supportati da tre unità cinofile specializzate nella ricerca di droga e valuta, hanno raggiunto diversi obiettivi nelle aree del varesotto, dell’alto milanese e nelle province di Pavia, Monza e Aosta. L’operazione ha permesso di dare esecuzione a una serie di ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dall’Autorità Giudiziaria di Busto Arsizio.

Arresti e sequestri: i dettagli dell’operazione

Nel corso dell’operazione sono stati arrestati sette cittadini albanesi e un italiano, tutti ritenuti parte integrante della rete dedita al traffico di stupefacenti. Parallelamente, sono stati eseguiti una decina di provvedimenti di perquisizione nei confronti di altri membri del sodalizio criminale. Durante queste perquisizioni, una cittadina rumena residente nell’alto milanese è stata sorpresa a occultare presso la propria abitazione 1,250 kg di hashish suddivisi in 13 panetti, 155 gr. di cocaina (alcune dosi già pronte per lo smercio), 36 gr. di marijuana e 24 gr. di eroina suddivisi in capsule, oltre a materiale per il confezionamento.

Con il supporto della Squadra Mobile di Aosta, è stato inoltre arrestato un altro cittadino albanese residente in quella provincia, trovato in possesso di 650 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e circa 5000 euro in contanti.

Due anni di indagini e collegamenti internazionali

L’attività investigativa, avviata circa due anni fa dal Commissariato di Busto Arsizio, ha preso le mosse da approfondimenti su alcune cessioni di cocaina avvenute tra Busto Garolfo e Busto Arsizio. Le indagini hanno consentito di individuare nuovi membri della rete, dislocati sul territorio e collegati tra loro, ognuno dotato di veicoli intestati a terzi e di abitazioni utilizzate come laboratori per la preparazione delle sostanze stupefacenti.

Gli investigatori hanno inoltre scoperto che alcuni locali di ristorazione, tra cui uno in provincia di Milano gestito dalla cittadina rumena arrestata, fungevano da punti di riferimento per lo spaccio. Nel corso delle indagini è stato anche documentato il transito di un importante carico di cocaina dalla Spagna all’Italia, trasportato da un veicolo pesante spagnolo.

Ulteriori arresti e sequestri durante le indagini

Durante l’attività investigativa, la Polizia ha arrestato altri due membri del sodalizio criminale, un albanese e un italiano, trovati in possesso di 240 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e un panetto di 504 grammi di cocaina.

IPA