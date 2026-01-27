Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro arresti e oltre centocinquanta involucri di cocaina sequestrati: queto il risultato di una serie di blitz condotti dagli agenti della Squadra Mobile nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma. Gli interventi, eseguiti in poche ore, sono stati mirati a colpire la rete dello spaccio nella zona con l’obiettivo di sottrarre la droga al mercato illegale.

Maxi operazione antidroga a Tor Bella Monaca

I “Falchi” della VI Sezione della Squadra Mobile hanno agito con rapidità e discrezione, muovendosi su due ruote e appostandosi nei punti nevralgici dello spaccio a Tor Bella Monaca, Roma.

Gli agenti hanno mappato l’area compresa tra Viale dell’Archeologia e la zona nota come “Ferro di Cavallo”, mimetizzandosi nel tessuto urbano per monitorare le cessioni di droga al dettaglio e intervenire al momento opportuno.

Il primo arresto: resistenza e violenza contro gli agenti

Nel primo episodio gli investigatori hanno assistito direttamente a uno scambio tra un pusher e un cliente. Il venditore, un ventiduenne tunisino, ha reagito con violenza nel tentativo di sottrarsi all’arresto, colpendo gli operatori con calci e pugni e cercando persino di utilizzare uno spray al peperoncino contro di loro.

Nonostante la resistenza gli agenti sono riusciti a bloccarlo e, durante la perquisizione, hanno trovato cinquantadue dosi di cocaina nascoste tra i suoi indumenti, insieme a centocinquanta euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il secondo intervento: la vedetta e il tentativo di fuga

Poco dopo i Falchi hanno notato un ventenne italiano che svolgeva il ruolo di “vedetta“. Accortosi della presenza della polizi, il giovane ha tentato la fuga rifugiandosi ai piani alti di uno stabile e, nel disperato tentativo di disfarsi della droga, ha lanciato un borsello tra le impalcature di un cantiere.

Gli agenti si sono divisi per bloccarlo e recuperare il borsello, all’interno del quale sono stati trovati settanta involucri di cocaina e trecentocinquanta euro in contanti. Anche per lui è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Terzo blitz: due cittadini egiziani fermati nel parco

Il terzo intervento si è svolto nelle vicinanze di un parco tra via dei Cochi e le aree verdi circostanti. Dopo un servizio di osservazione i Falchi hanno fermato due cittadini egiziani di ventisette e diciannove anni.

Anche loro hanno tentato di disfarsi della droga lanciando un borsello sulla tettoia di un gazebo, ma gli agenti sono riusciti a recuperarlo e a sequestrare trentuno dosi di cocaina e centosettanta euro in contanti. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria competente.

