Maxi operazione antidroga nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma, quattro arresti e una colluttazione
Quattro arresti e oltre 150 dosi di cocaina sequestrate a Tor Bella Monaca: i Falchi della Squadra Mobile colpiscono lo spaccio a Roma.
Quattro arresti e oltre centocinquanta involucri di cocaina sequestrati: queto il risultato di una serie di blitz condotti dagli agenti della Squadra Mobile nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma. Gli interventi, eseguiti in poche ore, sono stati mirati a colpire la rete dello spaccio nella zona con l’obiettivo di sottrarre la droga al mercato illegale.
- Maxi operazione antidroga a Tor Bella Monaca
- Il primo arresto: resistenza e violenza contro gli agenti
- Il secondo intervento: la vedetta e il tentativo di fuga
- Terzo blitz: due cittadini egiziani fermati nel parco
Maxi operazione antidroga a Tor Bella Monaca
I “Falchi” della VI Sezione della Squadra Mobile hanno agito con rapidità e discrezione, muovendosi su due ruote e appostandosi nei punti nevralgici dello spaccio a Tor Bella Monaca, Roma.
Gli agenti hanno mappato l’area compresa tra Viale dell’Archeologia e la zona nota come “Ferro di Cavallo”, mimetizzandosi nel tessuto urbano per monitorare le cessioni di droga al dettaglio e intervenire al momento opportuno.
Il primo arresto: resistenza e violenza contro gli agenti
Nel primo episodio gli investigatori hanno assistito direttamente a uno scambio tra un pusher e un cliente. Il venditore, un ventiduenne tunisino, ha reagito con violenza nel tentativo di sottrarsi all’arresto, colpendo gli operatori con calci e pugni e cercando persino di utilizzare uno spray al peperoncino contro di loro.
Nonostante la resistenza gli agenti sono riusciti a bloccarlo e, durante la perquisizione, hanno trovato cinquantadue dosi di cocaina nascoste tra i suoi indumenti, insieme a centocinquanta euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.
Il secondo intervento: la vedetta e il tentativo di fuga
Poco dopo i Falchi hanno notato un ventenne italiano che svolgeva il ruolo di “vedetta“. Accortosi della presenza della polizi, il giovane ha tentato la fuga rifugiandosi ai piani alti di uno stabile e, nel disperato tentativo di disfarsi della droga, ha lanciato un borsello tra le impalcature di un cantiere.
Gli agenti si sono divisi per bloccarlo e recuperare il borsello, all’interno del quale sono stati trovati settanta involucri di cocaina e trecentocinquanta euro in contanti. Anche per lui è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Terzo blitz: due cittadini egiziani fermati nel parco
Il terzo intervento si è svolto nelle vicinanze di un parco tra via dei Cochi e le aree verdi circostanti. Dopo un servizio di osservazione i Falchi hanno fermato due cittadini egiziani di ventisette e diciannove anni.
Anche loro hanno tentato di disfarsi della droga lanciando un borsello sulla tettoia di un gazebo, ma gli agenti sono riusciti a recuperarlo e a sequestrare trentuno dosi di cocaina e centosettanta euro in contanti. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria competente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.