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È di oltre 100 perquisizioni e sequestri il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna, finalizzata a contrastare la diffusione illecita di abbonamenti “pirata” per accedere a contenuti audiovisivi a pagamento. L’azione, coordinata dalla Procura di Bologna, è stata eseguita nella giornata di ieri su tutto il territorio nazionale, con il coinvolgimento di numerosi reparti specializzati del Corpo.

Un’indagine senza precedenti

Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio da un’attività di monitoraggio sui social media, che ha permesso di scoprire un sistema tecnologico innovativo per la pirateria audiovisiva. Gli investigatori hanno individuato un’applicazione denominata CINEMAGOAL, installata sui dispositivi dei clienti, che consentiva la connessione a un server estero per decriptare i contenuti protetti di piattaforme come SKY, Dazn, Netflix, Disney+ e Spotify.

Il funzionamento del sistema illecito

Il meccanismo prevedeva l’allocazione di macchine virtuali sul territorio nazionale, operative 24 ore su 24, con il compito di captare ogni 3 minuti e ritrasmettere i codici “originali” di abbonamenti regolari, intestati però a soggetti fittizi. Questi codici venivano poi inviati agli “abbonati” tramite l’applicazione, garantendo un segnale “in chiaro” e schermando l’identità degli utenti finali, che risultavano così difficilmente rintracciabili dai sistemi di controllo delle piattaforme ufficiali.

Una rete di distribuzione strutturata

La distribuzione del “prodotto” era affidata a oltre 70 soggetti, incaricati di promuovere e vendere gli abbonamenti pirata su tutto il territorio. Il costo annuale variava da 40 a 130 euro, a seconda dei pacchetti scelti, e i pagamenti avvenivano prevalentemente tramite criptovalute o su conti esteri intestati fittiziamente, rendendo difficile la tracciabilità delle transazioni. I rivenditori retrocedevano poi parte dei proventi agli organizzatori della frode.

Sequestri internazionali e cooperazione europea

La Procura di Bologna, avvalendosi della collaborazione di Eurojust, ha disposto anche il sequestro di supporti informatici all’estero, in particolare in Francia e Germania, dove erano custoditi dati e il codice sorgente dell’applicazione, elementi fondamentali per decodificare i segnali audiovisivi protetti. Questa cooperazione internazionale ha permesso di colpire l’intera filiera della pirateria, non solo a livello nazionale ma anche oltre confine.

Il ruolo dell’IPTV e del “pezzotto”

Nell’ambito della stessa indagine, è emerso che veniva utilizzato anche il sistema più tradizionale dell’IPTV, noto come “pezzotto”, per gli stessi scopi illeciti. Questo metodo, già noto alle forze dell’ordine, si affiancava alla nuova tecnologia scoperta, ampliando la platea degli utenti coinvolti nella violazione dei diritti d’autore.

Materiale sequestrato e danno economico

I circa 200 finanzieri impiegati nell’operazione hanno sequestrato un ingente quantitativo di materiale informatico, il cui esame potrà fornire ulteriori elementi per identificare tutti i soggetti coinvolti, compresi gli acquirenti finali, e quantificare i profitti illeciti generati. Secondo una prima stima, il danno economico arrecato alle società titolari dei diritti si aggira intorno ai 300 milioni di euro, corrispondenti ai mancati introiti per abbonamenti non riscossi negli ultimi anni.

Sanzioni per gli utenti e fase delle indagini

Nel frattempo, sono in corso le notifiche delle sanzioni amministrative ai primi 1000 abbonati individuati, con importi che vanno da 154 a 5.000 euro. L’indagine, tuttavia, è ancora nella fase preliminare e, come sottolineato dalla Guardia di Finanza, ogni responsabilità sarà accertata solo con sentenza definitiva, nel rispetto della presunzione di innocenza.

L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna rappresenta un importante passo avanti nella lotta alla pirateria audiovisiva e alla frode informatica su scala nazionale e internazionale.