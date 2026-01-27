Maxi operazione contro il traffico di droga del clan Amato-Pagano a Scampia, 28 arresti, il video del blitz

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

24 persone in carcere e 4 ai domiciliari per traffico di droga. Questo il risultato di un’attività di indagine svolta da personale della squadra mobile di Napoli e coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, avviata nella primavera del 2022 a seguito delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia. Il collaboratore aveva parlato dell’esistenza di una piazza di spaccio di kobret e cocaina operante nella cosiddetta “33” di Scampia (ex lotto SC3 di via Arcangelo Ghisleri) e riconducibile al clan camorristico degli Amato-Pagano. Le indagini, corroborate da attività tecnica ed articolatesi in molteplici servizi di osservazione, hanno consentito di riscontrare in pieno le dichiarazioni accertando che il sodalizio investigato curava non solo l’approvvigionamento all’ingrosso e la conseguente vendita al dettaglio sulla piazza della 33 di Scampia, ma anche la cessione con consegne a domicilio o per appuntamento in strada.