Dodici misure cautelari sono scattate al termine di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nelle province di Salerno, Napoli e Caserta che ha portato all’arresto di diversi soggetti ritenuti responsabili di traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti ed emissione di false fatturazioni. L’operazione, scattata il 29 gennaio 2026, è stata disposta dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di una lunga indagine avviata nell’ottobre 2024.

Le indagini e la genesi dell’operazione

L’inchiesta è scattata dopo alcune spedizioni illecite di rifiuti speciali da una società di Sarno verso un’azienda ungherese. L’attenzione degli investigatori si è concentrata quando le autorità estere hanno richiesto all’Italia il respingimento dei carichi, poiché i rifiuti erano stati abbandonati su terreni agricoli e la documentazione risultava non corrispondente alla reale tipologia dei materiali trasportati.

Un sodalizio criminale ben organizzato

Le successive attività investigative, supportate da intercettazioni telefoniche e ambientali, videoriprese e pedinamenti, hanno permesso ai Carabinieri del N.O.E. di Napoli di smantellare una rete criminale dedita a reiterate azioni di smaltimento illecito di rifiuti speciali, sia pericolosi che non.

I materiali, provenienti principalmente da impianti di trattamento delle province di Napoli e Caserta, venivano trasportati e abbandonati in capannoni dismessi o interrati in un’azienda suinicola della provincia di Salerno, causando un grave danno ambientale.

Il meccanismo del traffico illecito

Il sistema illecito era basato sulla falsa classificazione dei rifiuti da parte degli impianti di produzione, con la redazione di documentazione fittizia che indicava siti di destinazione inesistenti. Questo stratagemma consentiva di giustificare il trasporto e il successivo abbandono dei rifiuti in siti abusivi, spesso durante le ore notturne.

Le aree colpite, alcune delle quali di particolare pregio naturalistico come il Parco del Cilento, sono diventate vere e proprie discariche a cielo aperto, dove i rifiuti venivano talvolta incendiati, rendendo l’aria irrespirabile.

Sequestri e misure cautelari

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate due società, otto automezzi, un’area agricola a Roccadaspide (SA) – principale destinazione dei rifiuti – e diversi beni mobili, fino a raggiungere la somma di 530.000 euro ritenuta provento dell’attività criminale.

L’ordinanza cautelare ha riguardato dodici persone (di cui otto agli arresti domiciliari e quattro sottoposte all’obbligo di dimora), mentre in totale sono trenta gli indagati nell’ambito dell’inchiesta.

Il ruolo delle società di intermediazione e degli autisti

Un gruppo di indagati, tra cui dipendenti di un’azienda di rifiuti speciali della provincia di Salerno e autisti di mezzi per la raccolta dei rifiuti urbani, aveva messo a punto un modus operandi che permetteva di smaltire illecitamente rifiuti industriali nell’impianto pubblico STIR di Battipaglia (SA) a spese dell’ente pubblico Città Metropolitana di Salerno.

Gli autisti, incaricati della raccolta nei comuni dell’agro-nocerino-sarnese, fungevano da intermediari tra i produttori di rifiuti speciali e gli operatori dell’isola ecologica di Sarno, dove avveniva la miscelazione illecita di rifiuti industriali e urbani.

L’applicazione delle misure cautelari, giunta dopo gli interrogatori preventivi disposti dal GIP, è stata finalizzata a impedire il reiterarsi delle attività criminali e a evitare l’alterazione delle fonti di prova attraverso la predisposizione di documentazione falsa volta a simulare la regolarità dello smaltimento dei rifiuti.

