Vasta operazione per contrastare i fenomeni criminali legati alla comunità cinese. L’azione, coordinata dal Servizio centrale operativo (SCO), si è conclusa ieri e ha avuto come obiettivo il contrasto a immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione e del lavoro, contraffazione, spaccio di stupefacenti e detenzione abusiva di armi. L’operazione è stata realizzata in numerose città italiane, coinvolgendo decine di agenti e reparti specializzati, per rispondere all’esigenza di sicurezza e legalità nei confronti di attività illecite che minacciano il tessuto sociale ed economico del Paese.

Un’operazione senza precedenti: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ad “alto impatto” è stata resa possibile grazie al supporto dei Reparti prevenzione crimine e ha coinvolto le Squadre mobili di Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Cosenza, Firenze, Forlì Cesena, Genova, Latina, Mantova, Milano, Padova, Parma, Perugia, Pistoia, Prato, Reggio Emilia, Roma, Siena, Treviso, Udine, Verona e Vicenza. L’azione ha rappresentato una delle più ampie e coordinate mai realizzate sul territorio nazionale contro la criminalità organizzata di matrice cinese.

Indagini approfondite e obiettivi mirati

Le attività operative sono state precedute da indagini approfondite, avviate dalle Squadre mobili su impulso dello SCO. Queste investigazioni hanno permesso di individuare sia le persone coinvolte sia i luoghi dove si svolgevano attività illegali, con particolare attenzione alle imprese e agli esercizi commerciali gestiti da cittadini cinesi. L’obiettivo era quello di colpire le radici di un sistema criminale che, secondo gli inquirenti, si è radicato in diverse regioni italiane, sfruttando la presenza di una comunità numerosa e ben organizzata.

La struttura dei gruppi criminali cinesi in Italia

Le indagini svolte negli ultimi anni hanno messo in luce l’esistenza di diversi gruppi delinquenziali cinesi, generalmente composti da individui provenienti dalla stessa zona o città della Repubblica popolare cinese. Questi gruppi, diffusi su tutto il territorio nazionale, operano in modo autonomo ma mantengono contatti tra loro, soprattutto nelle regioni dove la presenza della comunità cinese è più consistente, come la Toscana. Ogni gruppo è formato da un numero variabile di persone, spesso appartenenti allo stesso nucleo familiare, che commettono reati prevalentemente ai danni di connazionali.

Omertà, intimidazione e violenza: le regole interne dei clan

Il vincolo di appartenenza a questi gruppi è molto forte e si basa su un radicato concetto di vendetta, che può sfociare in vere e proprie faide. Secondo gli investigatori, i gruppi criminali cinesi, analogamente alle mafie tradizionali, ricorrono frequentemente a intimidazione e violenza per raggiungere i propri obiettivi, imponendo la regola dell’omertà e cercando di esercitare il controllo sul territorio in cui operano. Uno dei metodi più utilizzati per affermare la propria supremazia è l’uso delle armi da fuoco: è stata documentata l’esistenza di una vera e propria “ala armata” incaricata di intimidire e compiere reati di sangue.

Collaborazioni criminali e spartizione degli affari

Le attività investigative hanno confermato che la criminalità cinese gestisce i propri affari illeciti mantenendo un costante “dialogo” con altri gruppi criminali, anche italiani. Questa collaborazione consente di spartire affari e territori di interesse, rendendo ancora più complesso il lavoro delle forze dell’ordine nel contrastare questi fenomeni. Tra le attività illecite più diffuse figura l’hawala, ovvero l’esercizio abusivo e clandestino dell’attività bancaria, che permette il trasferimento in nero di ingenti somme di denaro tra continenti. Questo sistema viene spesso utilizzato come mezzo di pagamento per traffici criminali come quello degli stupefacenti o dei migranti, nonché per il riciclaggio di denaro.

I risultati dell’operazione e il progetto “Squadra mobile”

L’operazione appena conclusa si inserisce nella più ampia progettualità operativa “Squadra mobile”, avviata dallo SCO a partire dal 2023. Questo progetto è stato già applicato con successo in altri ambiti di contrasto alla criminalità, come la devianza giovanile, lo sfruttamento della manodopera, il gioco illegale, la prostituzione, il furto di autoveicoli e le irregolarità nelle procedure di ingresso disciplinate dal cosiddetto Decreto Flussi. Grazie all’attività svolta nei giorni scorsi, sono stati conseguiti importanti risultati operativi che rappresentano un passo avanti significativo nella lotta alla criminalità organizzata di matrice straniera.

Impatto sul territorio e prospettive future

L’operazione ha avuto un impatto rilevante su tutto il territorio nazionale, sia per l’ampiezza delle aree coinvolte sia per la complessità delle attività investigative. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questi fenomeni, che rappresentano una minaccia non solo per la sicurezza pubblica ma anche per l’economia legale. La collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e il coordinamento centrale dello SCO si sono rivelati strumenti fondamentali per affrontare una criminalità sempre più organizzata e transnazionale.

Conclusioni

L’operazione condotta nei giorni scorsi testimonia la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare i reati legati alla criminalità cinese in Italia. Grazie a un lavoro investigativo capillare e a una strategia operativa coordinata, è stato possibile colpire duramente gruppi che da anni operano nell’ombra, sfruttando connazionali e intrecciando rapporti con altre organizzazioni criminali. Le indagini proseguiranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di smantellare definitivamente le reti illecite e restituire sicurezza alle comunità coinvolte.

