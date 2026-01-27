Maxi operazione contro la mafia a Bari, sequestrati beni per un valore di un milione di euro a padre e figlio
Sequestrati beni per 1 milione di euro a esponenti mafiosi garganici tra Bari, Manfredonia e Varese: nel mirino immobili e azienda ittica.
Due sequestri anticipati di beni: questo il risultato di un’operazione condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia e dal ROS dei Carabinieri che ha colpito il patrimonio di uno dei principali esponenti delle dinamiche mafiose garganiche e di suo figlio. I provvedimenti, disposti dal Tribunale di Bari su proposta della Procura distrettuale e della DIA, hanno riguardato immobili e un’azienda, per un valore complessivo di circa 1.000.000 euro, nell’ambito di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione.
I sequestri disposti dal Tribunale di Bari
La Direzione Investigativa Antimafia e il ROS hanno eseguito due sequestri anticipati di beni su disposizione del Tribunale di Bari.
La misura è stata proposta congiuntamente dal Procuratore della Repubblica distrettuale del capoluogo pugliese e dal Direttore della DIA nell’ambito di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione.
Patrimonio immobiliare e azienda nel mirino
L’operazione ha riguardato il patrimonio immobiliare di uno dei principali protagonisti degli ambienti mafiosi delle terre garganiche degli ultimi anni, da sempre organico ai sodalizi criminali dell’area, e di suo figlio, anch’egli coinvolto nelle attività mafiose.
In particolare le indagini dell’operazione Omnia Nostra del ROS hanno evidenziato come padre e figlio esercitassero una forte influenza mafiosa nella città di Manfredonia, arrivando a controllare una parte significativa del mercato ittico locale.
Indagini patrimoniali e ricchezze illecite
Gli inquirenti, attraverso complessi accertamenti personali e patrimoniali, hanno documentato come i soggetti proposti abbiano accumulato ricchezze in modo illecito, controllando una parte del tessuto economico locale e realizzando investimenti sproporzionati rispetto alle capacità reddituali dichiarate.
La sproporzione tra i redditi ufficialmente dichiarati e la reale consistenza dei patrimoni ha portato alla decisione di procedere con i sequestri.
Beni sequestrati e valore complessivo
I sequestri hanno riguardato un’azienda operante nel settore ittico e tre unità immobiliari, di cui due situate in provincia di Varese.
Il valore complessivo dei beni sequestrati è stato stimato in circa 1.000.000 euro. L’operazione si inserisce nelle attività istituzionali volte a colpire le ricchezze illecite riconducibili a contesti criminali, con l’obiettivo di tutelare la parte sana del tessuto economico nazionale.
Per la decisione sulla definitiva confisca dei beni i provvedimenti dovranno ora essere sottoposti al confronto con la difesa dei soggetti proposti. Solo dopo questa fase il Tribunale potrà pronunciarsi sulla confisca definitiva dei beni sequestrati.
Il contesto: la lotta alle mafie garganiche
L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di contrasto alle mafie del territorio garganico, che negli ultimi anni hanno consolidato la propria presenza e influenza su settori economici chiave, come quello ittico.
Le forze dell’ordine, attraverso indagini patrimoniali e sequestri, mirano a colpire il cuore delle attività criminali, privando i sodalizi delle risorse economiche accumulate illecitamente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.