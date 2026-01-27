Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due sequestri anticipati di beni: questo il risultato di un’operazione condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia e dal ROS dei Carabinieri che ha colpito il patrimonio di uno dei principali esponenti delle dinamiche mafiose garganiche e di suo figlio. I provvedimenti, disposti dal Tribunale di Bari su proposta della Procura distrettuale e della DIA, hanno riguardato immobili e un’azienda, per un valore complessivo di circa 1.000.000 euro, nell’ambito di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione.

I sequestri disposti dal Tribunale di Bari

La Direzione Investigativa Antimafia e il ROS hanno eseguito due sequestri anticipati di beni su disposizione del Tribunale di Bari.

La misura è stata proposta congiuntamente dal Procuratore della Repubblica distrettuale del capoluogo pugliese e dal Direttore della DIA nell’ambito di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione.

Patrimonio immobiliare e azienda nel mirino

L’operazione ha riguardato il patrimonio immobiliare di uno dei principali protagonisti degli ambienti mafiosi delle terre garganiche degli ultimi anni, da sempre organico ai sodalizi criminali dell’area, e di suo figlio, anch’egli coinvolto nelle attività mafiose.

In particolare le indagini dell’operazione Omnia Nostra del ROS hanno evidenziato come padre e figlio esercitassero una forte influenza mafiosa nella città di Manfredonia, arrivando a controllare una parte significativa del mercato ittico locale.

Indagini patrimoniali e ricchezze illecite

Gli inquirenti, attraverso complessi accertamenti personali e patrimoniali, hanno documentato come i soggetti proposti abbiano accumulato ricchezze in modo illecito, controllando una parte del tessuto economico locale e realizzando investimenti sproporzionati rispetto alle capacità reddituali dichiarate.

La sproporzione tra i redditi ufficialmente dichiarati e la reale consistenza dei patrimoni ha portato alla decisione di procedere con i sequestri.

Beni sequestrati e valore complessivo

I sequestri hanno riguardato un’azienda operante nel settore ittico e tre unità immobiliari, di cui due situate in provincia di Varese.

Il valore complessivo dei beni sequestrati è stato stimato in circa 1.000.000 euro. L’operazione si inserisce nelle attività istituzionali volte a colpire le ricchezze illecite riconducibili a contesti criminali, con l’obiettivo di tutelare la parte sana del tessuto economico nazionale.

Per la decisione sulla definitiva confisca dei beni i provvedimenti dovranno ora essere sottoposti al confronto con la difesa dei soggetti proposti. Solo dopo questa fase il Tribunale potrà pronunciarsi sulla confisca definitiva dei beni sequestrati.

Il contesto: la lotta alle mafie garganiche

L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di contrasto alle mafie del territorio garganico, che negli ultimi anni hanno consolidato la propria presenza e influenza su settori economici chiave, come quello ittico.

Le forze dell’ordine, attraverso indagini patrimoniali e sequestri, mirano a colpire il cuore delle attività criminali, privando i sodalizi delle risorse economiche accumulate illecitamente.

