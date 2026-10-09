Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sette persone sono state arrestate in flagranza per detenzione di materiale di pornografia minorile e altre sette sono state denunciate, in seguito a una vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Le indagini, avviate nel 2025 e condotte a livello internazionale, hanno portato al sequestro di oltre 100.000 file e circa 30 dispositivi informatici, per un totale di oltre 26.000 GB di materiale illecito.

Operazione coordinata dalla Procura di Milano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è stata diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Milano, con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.

Le indagini hanno permesso di monitorare costantemente, anche a livello transnazionale, i canali online utilizzati per la distribuzione di materiale illecito. Grazie a questa attività, sono stati individuati diversi account attraverso cui venivano condivisi e scaricati video e immagini di pedopornografia. L’azione di controllo ha consentito di raccogliere elementi utili per procedere alle perquisizioni e agli arresti.

Arresti e denunce a Milano, Bergamo, Varese e Firenze

All’esito delle perquisizioni, sono state arrestate sette persone in flagranza di reato: due nella provincia di Milano, due nella provincia di Bergamo, una nella provincia di Varese, una nella provincia di Vicenza e una nel capoluogo Toscano. Gli arrestati hanno un’età compresa tra i 38 ed i 78 anni. Oltre agli arresti, altre sette persone sono state denunciate e nei loro confronti è stato sequestrato un ingente quantitativo di materiale informatico utilizzato per le attività illecite.

Durante l’operazione, la Polizia Postale ha sequestrato oltre 100.000 file tra immagini e video, oltre a circa trenta dispositivi tra smartphone, tablet, pc e hard disk, per un totale di oltre 26.000 GB di materiale informatico. Questi dati testimoniano la vastità del fenomeno e la gravità delle condotte contestate agli indagati.

Impegno della Polizia Postale e collaborazione tra province

All’esecuzione dell’operazione hanno partecipato oltre 60 operatori della Polizia Postale, appartenenti ai Centri Operativi e alle Sezioni Operative di Milano, Bergamo, Brescia, Varese, Mantova, Pavia, Como, Vercelli, Verona, Ascoli Piceno, Vicenza e di Firenze. L’operazione evidenzia il costante impegno del personale della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica nel monitoraggio della rete e nella tutela dei minori da ogni forma di sfruttamento e abuso online.

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