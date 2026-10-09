Maxi operazione contro la pedopornografia, 7 arresti tra Lombardia, Veneto e Toscana: i dettagli del blitz
Sette arresti e sette denunce per detenzione di pornografia minorile: maxi operazione della Polizia Postale coordinata dalla Procura di Milano.
Sette persone sono state arrestate in flagranza per detenzione di materiale di pornografia minorile e altre sette sono state denunciate, in seguito a una vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Le indagini, avviate nel 2025 e condotte a livello internazionale, hanno portato al sequestro di oltre 100.000 file e circa 30 dispositivi informatici, per un totale di oltre 26.000 GB di materiale illecito.
- Operazione coordinata dalla Procura di Milano
- Arresti e denunce a Milano, Bergamo, Varese e Firenze
- Impegno della Polizia Postale e collaborazione tra province
Operazione coordinata dalla Procura di Milano
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è stata diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Milano, con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.
Le indagini hanno permesso di monitorare costantemente, anche a livello transnazionale, i canali online utilizzati per la distribuzione di materiale illecito. Grazie a questa attività, sono stati individuati diversi account attraverso cui venivano condivisi e scaricati video e immagini di pedopornografia. L’azione di controllo ha consentito di raccogliere elementi utili per procedere alle perquisizioni e agli arresti.
Arresti e denunce a Milano, Bergamo, Varese e Firenze
All’esito delle perquisizioni, sono state arrestate sette persone in flagranza di reato: due nella provincia di Milano, due nella provincia di Bergamo, una nella provincia di Varese, una nella provincia di Vicenza e una nel capoluogo Toscano. Gli arrestati hanno un’età compresa tra i 38 ed i 78 anni. Oltre agli arresti, altre sette persone sono state denunciate e nei loro confronti è stato sequestrato un ingente quantitativo di materiale informatico utilizzato per le attività illecite.
Durante l’operazione, la Polizia Postale ha sequestrato oltre 100.000 file tra immagini e video, oltre a circa trenta dispositivi tra smartphone, tablet, pc e hard disk, per un totale di oltre 26.000 GB di materiale informatico. Questi dati testimoniano la vastità del fenomeno e la gravità delle condotte contestate agli indagati.
Impegno della Polizia Postale e collaborazione tra province
All’esecuzione dell’operazione hanno partecipato oltre 60 operatori della Polizia Postale, appartenenti ai Centri Operativi e alle Sezioni Operative di Milano, Bergamo, Brescia, Varese, Mantova, Pavia, Como, Vercelli, Verona, Ascoli Piceno, Vicenza e di Firenze. L’operazione evidenzia il costante impegno del personale della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica nel monitoraggio della rete e nella tutela dei minori da ogni forma di sfruttamento e abuso online.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.