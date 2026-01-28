Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una vasta operazione della polizia contro il cybercrime, e in particolare la pirateria audiovisiva, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, è in corso in Italia e in Europa. Perquisizioni e sequestri sono eseguiti da personale della polizia postale in collaborazione con Eurojust, Europol e Interpol e col supporto della rete operativa @On. Indagati sono decine di appartenenti a un sodalizio criminale di carattere transnazionale che gestiva una attività internazionale dello streaming illegale con profitti per milioni di euro al mese. I dettagli dell’operazione saranno illustrati alle 10.30 alla Procura di Catania in piazza Giovanni Verga. Con l’operazione ‘Switch off’ prosegue l’attività di contrasto al fenomeno della pirateria illegale. “Siamo di fronte ad un fenomeno di ampia scala, una vera e propria industria criminale”, ha dichiarato in un video messaggio Ivano Gabrielli, direttore del servizio della Polizia postale nazionale e sicurezza cibernetica.