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Nell’ambito dell’attività di prevenzione della Polizia di Stato di Potenza, sei uomini hanno ricevuto un ammonimento per violenza domestica. Avrebbero tenuto condotte violente, minacciose e vessatorie nei confronti di familiari ed ex compagne. Per un altro uomo, di 50 anni, è stata disposta la sorveglianza speciale per due anni.

50enne sottoposto a sorveglianza speciale a Potenza

Il Tribunale di Potenza ha accolto la proposta del Questore di Matera e ha disposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di un uomo residente a Policoro. La decisione è arrivata dopo l’istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura, che ha delineato un quadro di pericolosità sociale.

L’Autorità giudiziaria ha ricondotto l’uomo alla categoria di chi vive, anche solo in parte, dei proventi di attività delittuose ed è dedito a reati contro il patrimonio e la persona, oltre che in materia di sostanze stupefacenti.

Tra gli elementi considerati figurano episodi del 2025 legati alla detenzione di quantitativi di cocaina destinati allo spaccio e il ritrovamento di strumenti per pesare e confezionare la sostanza. L’istruttoria ha inoltre rilevato la discontinuità del lavoro svolto dall’uomo e la progressiva diminuzione delle sue fonti lecite di sostentamento.

Il provvedimento impone di fissare la dimora e di non allontanarsene senza avvisare prima l’Autorità competente. Sono stati stabiliti anche orari di permanenza in casa e il divieto di frequentare abitualmente persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione. L’uomo non potrà accedere a esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento, salvo particolari esigenze, e dovrà portare con sé la carta di permanenza.

Gli altri interventi contro la violenza domestica

Il Questore ha inoltre disposto sei provvedimenti di ammonimento nei confronti di altrettanti uomini. Secondo gli accertamenti, si sarebbero resi protagonisti di condotte reiterate ai danni di familiari, mogli ed ex compagne. Le vicende, avvenute in diversi comuni della provincia, hanno compreso aggressioni fisiche, minacce di morte, intimidazioni, tentativi di controllo e condotte persecutorie.

In uno degli episodi più gravi, un uomo avrebbe continuato a sottoporre la moglie a violenze fisiche e psicologiche anche dopo la separazione. Durante una discussione le avrebbe lanciato un ventilatore, ferendole una mano. Per sottrarsi all’aggressione, la donna si sarebbe barricata in camera da letto; l’uomo avrebbe continuato a colpire la porta con calci e pugni, rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine.

In un altro caso, un uomo avrebbe perseguitato l’ex moglie pubblicando sui social numerosi video con insulti e minacce di morte. La Questura ricorda che l’ammonimento richiama formalmente chi ha tenuto condotte riconducibili alla violenza domestica a rispettare la legge e a interrompere ogni comportamento violento o maltrattante.

L’invito a chiedere aiuto

I provvedimenti, ha sottolineato la Polizia, hanno l’obiettivo di prevenire la reiterazione di comportamenti pericolosi e tutelare le persone, con particolare attenzione alla violenza nelle relazioni familiari e affettive.

La Questura invita a segnalare tempestivamente episodi di violenza, minaccia o sopraffazione: la collaborazione dei cittadini e la richiesta di aiuto possono favorire interventi rapidi ed efficaci. La Polizia di Stato di Matera ha ribadito l’importanza della prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e delle persone più vulnerabili.

IPA