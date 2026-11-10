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Dieci persone sono state identificate e denunciate o arrestate nell’ambito di un’operazione contro le truffe agli anziani. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Mestre hanno bloccato i sospettati mentre tentavano di allontanarsi dal territorio, dopo aver sottratto contanti e preziosi con il noto espediente del finto carabiniere.

Il bilancio dei controlli nella stazione di Mestre

La Polizia Ferroviaria ha identificato dieci soggetti in quattro mesi, nell’ambito delle attività contro le truffe ai danni delle persone anziane.

In molti casi gli interventi sono avvenuti nella stazione di Venezia Mestre, dove gli operatori hanno fermato i presunti responsabili prima che riuscissero a partire. Durante i controlli sono stati recuperati soldi, gioielli e altri oggetti sottratti alle vittime, spesso prima che potessero essere dispersi.

Il copione del finto carabiniere

Il raggiro segue generalmente tre fasi. Per prima cosa, la vittima riceve una telefonata che annuncia un’emergenza: un figlio o un altro familiare sarebbe coinvolto in una rapina, oppure documenti o veicoli della famiglia sarebbero stati usati per commetterla.

La notizia, costruita per provocare paura e urgenza, viene rivolta spesso a persone molto anziane. Chi telefona sostiene poi che denaro, oro e gioielli debbano essere controllati per accertare che non abbiano legami con il reato. Convinta di collaborare con le forze dell’ordine, la persona raccoglie i beni custoditi in casa e li consegna a un incaricato che si presenta poco dopo. La telefonata viene prolungata per impedire alla vittima di chiedere aiuto o di consultarsi con i familiari.

La tentata fuga

Dopo il ritiro, i sospettati raggiungono rapidamente la stazione, talvolta in taxi, e tentano di allontanarsi su treni regionali o ad Alta Velocità, in diversi casi diretti verso il Centro-Sud. Per gli agenti si apre così una corsa contro il tempo: individuare una persona tra i viaggiatori e fermarla prima della partenza.

La ricerca parte anche da dettagli limitati, come l’aspetto fisico, un indumento, il taxi usato, l’orario d’arrivo o la possibile destinazione. Sono stati utili anche i filmati di videosorveglianza e lo scambio di informazioni con gli altri uffici di polizia e con le forze territoriali intervenute sul luogo della truffa. In più occasioni gli operatori hanno riconosciuto i sospettati anche dopo un cambio d’abito o di accessori.

Preziosi restituiti ai proprietari

I controlli hanno permesso di trovare la refurtiva nascosta addosso alle persone fermate, nei bagagli o dentro oggetti comuni, tra cui torce e confezioni di salviette umidificate.

Numerosi monili sono stati riconosciuti e restituiti ai proprietari: fedi, collane, anelli e ricordi di famiglia, spesso legati al coniuge o alla storia personale delle vittime.

IPA