Maxi operazione dei carabinieri a Roma dal Colosseo alla Stazione Termini: 11 arresti e 17 denunce

11 arresti e 17 denunce: è il risultato di una vasta operazione dei Carabinieri condotta ieri sera nelle aree monumentali e nei principali snodi ferroviari di Roma. L’intervento, finalizzato a garantire la sicurezza pubblica, è stato eseguito da diverse compagnie dell’Arma con particolare attenzione all’area del Colosseo e alle zone limitrofe, dove sono stati identificati numerosi giovani, sequestrate sostanze stupefacenti e armi bianche, e fermati diversi soggetti per reati che vanno dalla detenzione di droga al furto, dalla evasione alla ricettazione.

Maxi operazione tra i monumenti di Roma

Nella serata di ieri un imponente dispositivo di controllo ha interessato l’area del Colosseo, con particolare attenzione a Largo Gaetana Agnesi. Qui i militari hanno circondato la zona, identificando una trentina di giovani, per lo più di origine nordafricana e in parte già noti alle forze dell’ordine.

Durante il blitz, cinque giovani sono stati segnalati al Prefetto perché trovati in possesso di modeste quantità di sostanze stupefacenti.

I controlli si sono estesi anche ad altre aree centrali della città, tra cui il rione Esquilino e la stazione Termini. Le operazioni, coordinate dalle Compagnie Roma Centro e Roma Piazza Dante, hanno visto la collaborazione del 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania” e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria. Complessivamente l’attività ha portato a 11 arresti e 17 denunce a piede libero.

Arresti per furto, droga, evasione e resistenza

Nel cuore del centro storico i Carabinieri del Comando di Roma-Piazza Venezia hanno arrestato un cittadino algerino sorpreso in via Cavour subito dopo aver tentato di sottrarre il portafogli a una turista. L’uomo, oltre al tentato furto, è stato trovato in possesso di documenti d’identità contraffatti.

Nelle stesse ore i militari della Stazione Roma-Quirinale hanno fermato un cittadino senegalese trovato con diverse dosi di crack e una patente falsa, mentre il Nucleo Scalo Termini ha arrestato un cittadino gambiano per detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana in via Principe Amedeo.

Per quanto riguarda il controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive i Carabinieri della Stazione Roma-Aventino hanno arrestato un giovane italiano sorpreso fuori dalla propria abitazione violando i domiciliari, e quindi arrestato per evasione.

Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata invece eseguita dai Carabinieri della Stazione Roma-San Lorenzo in Lucina nei confronti di una cittadina italiana che non aveva rispettato le prescrizioni imposte.

Nell’area dell’Esquilino, la Compagnia Roma Piazza Dante ha effettuato sei arresti: un cittadino italiano per spaccio di cocaina, un cittadino ivoriano per resistenza a pubblico ufficiale, due cittadini georgiani per furto su veicoli, oltre a un cittadino somalo e un altro italiano in esecuzione di mandati di cattura pendenti.

Denunce per droga, furti e porto di armi

Parallelamente agli arresti sono state denunciate in stato di libertà 17 persone. Nell’area monumentale i Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia hanno denunciato un cittadino egiziano per detenzione di hashish in via dei Fori Imperiali.

Dalla stazione Roma-Macao sono stati invece denunciati due cittadini peruviani per un furto avvenuto a bordo della linea bus “H” ai danni di una turista israeliana e un cittadino senegalese sorpreso subito dopo aver ceduto una dose di marijuana in via Amendola.

L’attività di prevenzione del Nucleo Carabinieri Scalo Termini ha portato alla denuncia di un cittadino afghano, trovato nel sottovia Pettinelli con un coltello a serramanico dalla lama di 9 cm, e di un gambiano fermato in via Giolitti con un paio di forbici in metallo. Entrambi sono stati ritenuti responsabili di porto di armi od oggetti atti a offendere.

I medesimi militari hanno inoltre denunciato un cittadino senegalese per ricettazione di telefoni cellulari e sette persone (due cittadini romeni, una nigeriana, un gambiano e tre italiani) per violazione dei divieti di accesso o del Foglio di Via Obbligatorio. Analogamente, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno denunciato altri tre cittadini, rispettivamente di nazionalità somala, colombiana e romena, per ricettazione, resistenza e violazioni amministrative nell’area dell’Esquilino.

