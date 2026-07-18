Maxi operazione di controllo tra Roma e Milano, i numeri del bilancio dalle 9000 denunce agli arresti
Controlli straordinari della polizia a Roma e Milano: 9mila identificati e 15 arresti in un'unica notte
Oltre 9000 persone identificate, 15 arrestate, 42 denunciate, 80 stranieri accompagnati nelle questure, 7 stranieri irregolari trasferiti ai CPR, 14 esercizi commerciali controllati, 49 ordini di allontanamento e 232 veicoli controllati. Sono i numeri dell’attività straordinaria di controllo del territorio svolta dalla polizia di Stato ieri sera a Roma e a Milano. L’operazione ha interessato, nella Capitale, l’area archeologica del Colosseo, dei Fori Imperiali, le banchine della metropolitana, il parco di Colle Oppio, le strade limitrofe e, a Milano, le stazioni ferroviarie cittadine, le cinque linee metropolitane, i tratti percorsi dalle 4 linee di autobus 90, 91, 92 e 95 e l’area della fermata della linea metropolitana M4 ‘Linate Aeroporto’.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.