Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Oltre 9000 persone identificate, 15 arrestate, 42 denunciate, 80 stranieri accompagnati nelle questure, 7 stranieri irregolari trasferiti ai CPR, 14 esercizi commerciali controllati, 49 ordini di allontanamento e 232 veicoli controllati. Sono i numeri dell’attività straordinaria di controllo del territorio svolta dalla polizia di Stato ieri sera a Roma e a Milano. L’operazione ha interessato, nella Capitale, l’area archeologica del Colosseo, dei Fori Imperiali, le banchine della metropolitana, il parco di Colle Oppio, le strade limitrofe e, a Milano, le stazioni ferroviarie cittadine, le cinque linee metropolitane, i tratti percorsi dalle 4 linee di autobus 90, 91, 92 e 95 e l’area della fermata della linea metropolitana M4 ‘Linate Aeroporto’.