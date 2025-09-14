Maxi operazione di Polizia contro baby gang in tutta Italia, 3 arresti e oltre 200 giovani identificati

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una maxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile ha portato a tre arresti a Ferrara e all’identificazione di oltre 200 ragazzi, 119 minorenni. A livello nazionale controllate più di 62mila persone, 305 arresti e oltre 1.200 denunce. Sequestrati droga e armi. L’iniziativa rientra nel piano di contrasto alle baby gang e alla microcriminalità in Italia.

L’operazione della Polizia contro la criminalità minorile

Si è conclusa venerdì una maxi operazione della Polizia di Stato mirata al contrasto della criminalità giovanile, con attività avviate lo scorso 22 agosto e coordinate dal Servizio centrale operativo.

Le squadre mobili di diverse province hanno agito dopo un monitoraggio sul web, che ha preceduto i controlli fisici nei luoghi ritenuti più a rischio. A Ferrara gli agenti hanno identificato 226 giovani, di cui 119 minorenni, con tre arresti e cinque denunce per furto e spaccio di stupefacenti.

123RF Maxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile in tutta Italia

L’azione arriva dopo diversi episodi preoccupanti nella città estense, tra cui l’arresto di un quindicenne che a fine agosto aveva minacciato un vicino con una catena per ottenere denaro.

I dati a livello nazionale

L’operazione ha coinvolto l’intero territorio italiano: 62.822 persone identificate, di cui 10.605 minorenni, soprattutto nelle aree della movida, nei centri commerciali, negli stabilimenti balneari e nelle zone note per lo spaccio.

Gli arresti hanno riguardato 283 maggiorenni e 22 minorenni, accusati di reati contro la persona, il patrimonio e in materia di droga.

Le denunce sono state complessivamente 1.110 per adulti e 180 per minorenni. Sono stati inoltre sottoposti a verifica 829 immobili, tra cui 58 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 136 sale giochi e 464 esercizi commerciali.

Droga e armi sequestrate

Sul fronte stupefacenti, la polizia ha recuperato 19 chili di cocaina, un chilo di eroina e 79 chili di cannabinoidi, oltre a quantità di shaboo, ecstasy, Mdma e benzodiazepine.

Particolarmente rilevante anche il capitolo armi: sono stati sequestrati due fucili, 36 pistole, 89 coltelli, due katane, un tirapugni e diversi manganelli e sfollagente.

L’operazione è stata parte di una più ampia strategia di prevenzione della criminalità giovanile, già oggetto a Ferrara di un protocollo siglato in prefettura a febbraio, che prevede anche misure educative contro bullismo e microcriminalità.