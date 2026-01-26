Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

11 posti di controllo, 143 veicoli verificati e 250 persone identificate: questi i numeri raggiunti al termine di un servizio straordinario interforze svolto a Cassino nella giornata di sabato 24 gennaio. L’operazione, pianificata dal Questore della Provincia di Frosinone, è stata finalizzata alla prevenzione e repressione di reati predatori e spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli straordinari a Cassino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il servizio di controllo straordinario è stato organizzato in risposta alle esigenze emerse durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’attività ha visto la partecipazione congiunta di personale della Polizia di Stato, inclusi gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e delle unità cinofile, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Le aree interessate e le modalità operative

I controlli sono stati effettuati nelle zone centrali, nell’area dello “Scalo” e nelle aree periferiche di Cassino. L’obiettivo principale era quello di prevenire e reprimere reati predatori e attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le forze dell’ordine hanno istituito 11 posti di controllo, che hanno permesso di verificare la regolarità di 143 veicoli e di identificare oltre 250 persone.

Risultati dei controlli: segnalazioni e verifiche

Durante le operazioni una persona è stata segnalata amministrativamente alla Prefettura locale perché trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale, nello specifico 0,50 grammi di hashish.

Inoltre sono stati controllati diversi esercizi commerciali, comprese le attività degli ambulanti: 5 esercizi sono stati segnalati per irregolarità amministrative.

Prospettive future e ulteriori controlli

Il Questore della Provincia di Frosinone ha annunciato che ulteriori servizi di controllo straordinario interforze saranno disposti nei giorni a venire anche in altre zone della provincia di Frosinone per continuare a garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.

Collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra le diverse forze dell’ordine presenti sul territorio.

La sinergia tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale ha permesso di coprire in modo capillare le aree più sensibili di Cassino e di ottenere risultati significativi sia in termini di prevenzione che di repressione dei reati.

IPA