Una condanna a due anni e sei mesi di reclusione, questo il bilancio di una complessa indagine condotta dalla Squadra Mobile di Asti e coordinata dalla Procura della Repubblica. Un cittadino astigiano di sessanta anni è stato riconosciuto colpevole dei reati di minacce e detenzione illegale di armi, esplosivi e materie esplodenti. La sentenza è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Asti con rito abbreviato.

60enne condannato ad Asti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto impegnati numerosi reparti specializzati. Gli investigatori della Squadra Mobile di Asti, con il supporto delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, delle unità cinofile antiesplosivi di Genova e Torino, dei Vigili del Fuoco di Asti, del personale dell’Ufficio Armi e della Scientifica della Questura di Asti, oltre a specialisti nell’uso di metal detector, hanno effettuato diverse perquisizioni.

Durante queste operazioni sono state sequestrate oltre 20.000 cartucce per fucili e pistole, più di 100.000 artifizi pirotecnici, 20 latte di polvere da sparo, 30 fucili – tra cui uno alterato e reso a canne mozze – e 15 pistole. Tutto il materiale, proveniente da una vecchia armeria, è stato sottoposto a confisca su disposizione del Giudice.

Le conseguenze amministrative: sospensione della licenza di un bar

Nel corso delle operazioni sono emerse anche delle irregolarità che hanno portato alla sospensione per 15 giorni della licenza di un bar, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), su provvedimento del Questore della Provincia di Asti.

L’intera attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti. Al termine delle indagini, il cittadino astigiano coinvolto è stato giudicato con rito abbreviato dal G.I.P. del Tribunale di Asti e condannato a due anni e sei mesi di reclusione per minacce e detenzione illegale di armi, esplosivi e materie esplodenti.

