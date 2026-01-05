Maxi operazione nel quartiere Zen di Palermo, 100 identificati per detenzione di armi e droga

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro pistole, più di mille munizioni e 16 dosi di cocaina: questo il bilancio dell’operazione condotta il 5 gennaio dalla Polizia nel quartiere Zen di Palermo. L’intervento, che ha visto impegnati circa 100 agenti, è stato finalizzato alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti, oltre che al controllo del rispetto delle norme stradali.

100 agenti in una maxi operazione a Palermo

La vasta operazione si è svolta nelle vie del quartiere Zen, a Palermo. Gli agenti della Squadra mobile del commissariato San Lorenzo, della Scientifica, dei Reparti prevenzione crimine, mobile e delle unità cinofile hanno collaborato per effettuare numerose perquisizioni.

L’obiettivo principale era individuare e sequestrare armi, munizioni ed esplosivi, oltre a contrastare fenomeni di detenzione illegale di armi e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il bilancio dopo il blitz allo Zen

Nel corso dei posti di controllo e blocco le forze dell’ordine hanno identificato 100 persone e controllato 61 macchine.

Sono state effettuate sanzioni per oltre mille euro a causa di violazioni al codice della strada.

Armi e munizioni

L’operazione ha portato al rinvenimento e sequestro di quattro pistole e più di mille munizioni.

Questi materiali, potenzialmente destinati ad attività criminali, sono stati sottratti alla disponibilità di ignoti.

Contrasto allo spaccio di droga

Durante le perquisizioni gli agenti hanno scoperto e sequestrato 16 dosi di cocaina e un bilancino di precisione, elementi che fanno pensare a un’attività di spaccio in corso.

Il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti, proseguendo così le indagini per risalire ai responsabili.

Recupero di veicoli rubati

Nel corso dei controlli una moto di grossa cilindrata, risultata precedentemente oggetto di furto, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Inoltre un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e un altro a fermo amministrativo, mentre due carte di circolazione sono state ritirate.

L’intervento rappresenta un segnale forte di presenza dello Stato nel quartiere Zen di Palermo, troppo spesso teatro di illegalità nonostante la forte presenza di associazioni e comitati per il recupero del quartiere e per il ripristino della sicurezza dei residenti.

Le attività di controllo e prevenzione proseguiranno anche nei prossimi giorni con controlli a tappeto e monitoraggio costante.

IPA