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282,9 grammi di hashish sequestrati e due arresti per rapina aggravata, questo il bilancio dell’ultimo servizio straordinario di controllo svolto dalla Polizia di Stato nei parchi cittadini di Parma. L’operazione, condotta nel pomeriggio di venerdì 4 settembre, è stata finalizzata al contrasto del crimine diffuso, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli a Parma

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività di controllo ha visto la partecipazione congiunta di diversi reparti: l’Unità Cinofila di Firenze, il Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e la Polizia Locale.

L’attenzione si è concentrata in particolare sul Parco Ducale, recentemente teatro di episodi di degrado urbano e atti criminosi.

Il ruolo dell’Unità Cinofila e il sequestro di hashish

Durante il servizio, il cane antidroga Alaska, in forza all’Unità Cinofila di Firenze, ha perlustrato l’intera area verde del Parco Ducale. Grazie al suo fiuto, sono stati individuati numerosi involucri e pezzi di sostanza nascosti tra siepi, cespugli e nei pressi delle panchine e degli alberi.

Gli accertamenti della Polizia Scientifica hanno confermato che si trattava di hashish per un peso complessivo lordo di 282,9 grammi, corrispondenti a circa 500 dosi e dal valore stimato di 3000 euro. Tutta la droga è stata posta sotto sequestro a carico di ignoti.

Identificazioni e controlli estesi in città

L’operazione non si è limitata al Parco Ducale, ma ha interessato anche altre zone del centro cittadino e l’area dell’Oltretorrente. Complessivamente sono state identificate 77 persone, di cui oltre 40 straniere, e controllate 20 autovetture.

Questi controlli si inseriscono in una più ampia strategia di bonifica e monitoraggio dei parchi cittadini, intensificata negli ultimi mesi per rispondere alle crescenti segnalazioni di spaccio e degrado.

Risultati dell’operazione “O.P.S. – Operazione Parma Sicura”

L’attività di venerdì 4 settembre rientra nel dispositivo di sicurezza predisposto nell’ambito dell’operazione “O.P.S. – Operazione Parma Sicura”, attiva dal 30 agosto al 5 settembre 2026. In questo periodo sono state identificate oltre 800 persone, tra cui circa 200 cittadini stranieri, controllati 200 veicoli e 3 esercizi commerciali.

Nel solo Parco Ducale, durante l’estate, sono stati rinvenuti oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti, prevalentemente hashish.

Denunce e arresti per reati contro il patrimonio e rapina aggravata

Nel corso dei servizi, la Polizia di Stato ha denunciato 8 soggetti, tutti di nazionalità straniera, principalmente per reati contro il patrimonio. Inoltre, sono stati arrestati due soggetti – uno italiano e uno straniero – con l’accusa di rapina aggravata.

Uno dei due arrestati è stato individuato come responsabile della grave rapina avvenuta proprio al Parco Ducale.

Obiettivi futuri: sicurezza e prevenzione in vista dell’anno scolastico

I controlli nei parchi cittadini di Parma proseguiranno anche nelle prossime settimane, in particolare in vista dell’imminente apertura dell’anno scolastico.

L’obiettivo dichiarato dalla Polizia di Stato è quello di rafforzare la sicurezza e garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la cittadinanza.

IPA