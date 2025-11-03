Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e 19 avvisi di conclusione indagini il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del NIL di Chieti, che ha portato alla luce un’organizzazione dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tentata estorsione e rapina. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di L’Aquila, ha permesso di smantellare un sodalizio criminale attivo dal 2022 tra Pescara e altre località abruzzesi, con ramificazioni in Puglia e Campania, che sfruttava i decreti flussi per far entrare illegalmente in Italia centinaia di cittadini extracomunitari, soprattutto dal Bangladesh.

Operazione all’alba: arrestato un 45enne bengalese

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, dalle prime ore del mattino i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Chieti, con il supporto dei colleghi dei Comandi Provinciali di Pescara, L’Aquila e Teramo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino bengalese di 45 anni. Contestualmente, è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ad altre 19 persone, tutte gravemente indiziate di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata a commettere reati in materia di immigrazione clandestina, tentata estorsione e rapina.

Un’organizzazione strutturata e ramificata

L’inchiesta, avviata sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di L’Aquila, ha permesso di ricostruire la struttura di un sodalizio criminale attivo dal 2022 tra Pescara e altre località dell’Abruzzo, con estensioni anche in Puglia e Campania. L’organizzazione, secondo quanto emerso, sfruttava in modo fraudolento i cosiddetti decreti flussi, riuscendo a far entrare in Italia centinaia di cittadini extracomunitari, in prevalenza provenienti dal Bangladesh. Il sistema prevedeva la creazione di proposte di lavoro fittizie per ottenere i visti d’ingresso, oppure la falsificazione diretta dei visti stessi.

Ruoli e complicità: imprenditori, professionisti e intermediari

L’associazione, ora smantellata, era articolata su più livelli e si avvaleva della collaborazione di imprenditori compiacenti, disposti a predisporre contratti di lavoro fittizi o a costituire società ad hoc in vista dei cosiddetti “click day”. A questi si aggiungevano professionisti incaricati di curare la documentazione necessaria per rendere regolari le richieste di ingresso tramite i decreti flussi, e intermediari, anche operanti direttamente in Bangladesh, che si occupavano di reclutare cittadini stranieri e di organizzare il loro arrivo in Italia, spesso dietro pagamento e con sistemazioni precarie.

Profitti illeciti per milioni di euro

I guadagni derivanti dalla gestione delle pratiche migratorie sono stati stimati in oltre 3 milioni di euro. Ogni straniero che veniva fatto entrare illegalmente in Italia era costretto a versare somme molto elevate agli organizzatori. Non a caso, alcuni degli indagati avrebbero definito il sistema una vera e propria “miniera”.

Documenti falsi e blitz a Pescara

Nel corso delle indagini, nel luglio 2024, i Carabinieri del NIL di Chieti hanno eseguito un intervento a Pescara, sorprendendo due imprenditori mentre consegnavano a cittadini stranieri documentazione falsa per l’ingresso in Italia, dietro pagamento.

Il ruolo chiave del 45enne arrestato

Il cittadino bengalese destinatario della misura cautelare svolgeva un ruolo centrale nell’organizzazione, occupandosi del coordinamento con l’estero e compiendo trasferte per individuare connazionali disposti a entrare illegalmente in Italia. In almeno un episodio, per recuperare somme di denaro pretese, avrebbe minacciato e aggredito un connazionale. Considerata la gravità e l’attualità delle esigenze cautelari, il G.I.P. del Tribunale di Pescara ha disposto la custodia cautelare in carcere e l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale locale.

Indagini ancora in corso per altri 19 indagati

Nei confronti degli altri 19 indagati, pur sussistendo gravi indizi di colpevolezza, non è stata ravvisata la necessità di misure cautelari immediate. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente i ruoli e le responsabilità all’interno dell’organizzazione.

