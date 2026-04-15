Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 13 soggetti arrestati e oltre 1.000 Kg di droga sequestrati il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri nelle province di Milano, Monza e Torino. L’operazione, eseguita nelle prime ore del 14 aprile, è stata disposta dal Tribunale di Milano su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di un’articolata indagine che ha permesso di smantellare un’associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione coordinata dai Carabinieri di Sesto San Giovanni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati i militari della Compagnia di Sesto San Giovanni, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 13 soggetti. Di questi, 6 sono stati condotti in carcere, mentre 7 sono stati posti agli arresti domiciliari. Gli indagati, di età compresa tra i 33 e i 53 anni, sono in prevalenza cittadini italiani (9), con la presenza anche di 2 bosniaci, 1 serbo e 1 marocchino.

Un’indagine ad ampio raggio tra Milano, Monza e Torino

L’attività investigativa, sviluppata dalla Sezione Operativa di Sesto San Giovanni, si è avvalsa di tecniche tradizionali come osservazione, controllo e pedinamento, integrate da intercettazioni telefoniche e ambientali e dall’installazione di videocamere di sorveglianza. Questi strumenti hanno consentito di accertare l’esistenza di una struttura criminale ben organizzata, composta da 11 soggetti dediti al traffico e allo spaccio di ingenti quantitativi di hashish e marijuana, operante principalmente nei territori di Monza e Milano.

Le modalità operative dell’associazione criminale

Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi del gruppo, che disponeva di basi logistiche per lo stoccaggio della droga in capannoni situati ad Agrate Brianza (MB) e Vignate (MI), aree industriali poco frequentate e solitamente dedicate al carico e scarico merci. Il personale incaricato della gestione dei magazzini e del trasporto della sostanza si occupava della distribuzione in Lombardia e in altre regioni, utilizzando diversi automezzi.

La droga, proveniente dalla Spagna, veniva trasportata a bordo di autoarticolati, con carichi che variavano da alcune decine fino a oltre 200 chilogrammi per volta, destinati poi allo spaccio su tutto il territorio nazionale. Il gruppo si avvaleva anche di telefoni criptati tramite un’applicazione di messaggistica istantanea che consentiva la cancellazione automatica dei contenuti, oltre a disporre di almeno un’arma clandestina.

Sequestri e proventi illeciti

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati oltre 1.000 Kg di hashish e marijuana, 1,3 Kg di cocaina, 200 spinelli, una somma in contanti superiore a 80.000 euro e una pistola con 50 cartucce. I proventi dell’attività di spaccio, costituiti da denaro contante, venivano portati presso un centro commerciale in provincia di Monza gestito da soggetti di origine cinese, per poi essere inviati ai destinatari tramite sistemi illeciti di trasferimento del denaro.

Un’indagine che segue precedenti operazioni

L’attività investigativa rappresenta il seguito di una precedente indagine condotta dagli stessi Carabinieri, che nel marzo 2024 aveva già portato all’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 11 soggetti appartenenti a un’analoga associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti.

Il quadro degli indagati e la presunzione di innocenza

Complessivamente, sono 23 indagati quelli coinvolti nell’inchiesta, tra membri dell’associazione e soggetti esterni accusati di singoli episodi di detenzione di stupefacenti. Gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti, in quanto il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari, fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

IPA