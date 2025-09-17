Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per la coltivazione di cannabis sativa con finalità di spaccio nell’Agro di Roccella Ionica. L’operazione, condotta dai Carabinieri Forestali di Roccella Ionica, Brancaleone e Locri sotto la direzione della Procura della Repubblica di Locri, ha portato al sequestro di 162 piante di marijuana mature e all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per i due soggetti coinvolti. Il blitz è stato reso possibile grazie a un’attività di monitoraggio costante e a servizi di pattugliamento mirati in una zona particolarmente difficile da raggiungere, scelta proprio per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Operazione coordinata dalla Procura di Locri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione è stata il risultato di un’attenta attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri. I militari dei Nuclei Carabinieri Forestale di Roccella Ionica, Brancaleone e Locri hanno intensificato i controlli nelle aree rurali dell’Agro di Roccella Ionica, concentrando l’attenzione su un terreno demaniale situato in una zona impervia e difficilmente accessibile. L’obiettivo era contrastare il fenomeno delle piantagioni illegali di cannabis, spesso favorite proprio dalla difficile raggiungibilità dei luoghi.

Scoperta della piantagione e modalità di coltivazione

Durante i servizi di controllo, i Carabinieri hanno individuato una vasta piantagione di cannabis sativa, organizzata su più terrazzamenti e dotata di un sofisticato sistema di irrigazione a goccia, progettato per garantire un rilascio graduale dell’acqua. Questa soluzione tecnica, oltre a favorire la crescita delle piante, avrebbe dovuto ridurre la necessità di frequenti accessi al sito, diminuendo così il rischio di essere scoperti. La scelta del luogo, isolato e difficilmente raggiungibile, era stata fatta proprio per cercare di sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine.

Monitoraggio e intervento dei Carabinieri

La piantagione è stata sottoposta a un costante monitoraggio da parte dei militari, che hanno utilizzato impianti di ripresa e servizi di pattugliamento mirati per documentare le attività sospette. Nel corso di queste operazioni, i Carabinieri hanno accertato la presenza di due soggetti all’interno del sito, intenti a tagliare i germogli più maturi e a riporli in grandi sacchi neri. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di sorprendere i due uomini in flagranza di reato, procedendo così al loro arresto e al sequestro della piantagione.

Sequestro e distruzione delle piante

Durante l’operazione sono state sequestrate 162 piante di cannabis sativa, tutte in avanzato stato di maturazione e pronte per essere raccolte. Oltre alle piante, i militari hanno rinvenuto una bilancia meccanica e attrezzature per la potatura, strumenti utilizzati per la raccolta e la preparazione della sostanza stupefacente. Di queste, 95 piante sono state bruciate direttamente sul posto, mentre le restanti, sia intere che cimali, sono state messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Esito del narcotest e destinazione della marijuana

Il narcotest effettuato sulle piante sequestrate ha dato esito positivo, confermando la presenza del principio attivo THC, caratteristico della marijuana e dei cannabinoidi in generale. Secondo gli inquirenti, la piantagione era destinata ad alimentare il mercato illegale degli stupefacenti, con un potenziale impatto significativo sulla diffusione della droga nella zona.

Convalida degli arresti e misure cautelari

Il Tribunale di Locri, su richiesta della locale Procura, ha convalidato l’arresto dei due soggetti e ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta nelle aree rurali e montane, dove la difficile accessibilità dei luoghi favorisce la proliferazione di piantagioni illegali di cannabis.

