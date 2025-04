Maxi piantagione indoor di marijuana, 64enne arrestato a Borgetto: quante piantine coltivava

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Palermo, è di un arresto e diverse denunce il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Borgetto, Partinico e Montelepre. Un 64enne è stato arrestato per spaccio di droga, mentre altre cinque persone sono state denunciate per vari reati.

Operazione dei Carabinieri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari della Compagnia di Partinico, supportati dalla Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno condotto un servizio mirato alla prevenzione dell’illegalità e delle violazioni al codice della strada. Durante i controlli a Borgetto, un 64enne è stato arrestato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All’interno di uno stabile di sua proprietà, sono state trovate 273 piante di marijuana e 20 kg della stessa sostanza già essiccata.

Furto di energia elettrica

È stato accertato che l’indagato aveva creato un allaccio abusivo alla rete di E-distribuzione per alimentare gli impianti di aerazione, irrigazione e illuminazione della piantagione. Per questo motivo, è stato deferito anche per furto di energia elettrica. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Altre denunce a Partinico e Montelepre

A Partinico, un 35enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con 25 dosi di marijuana trovate nella sua abitazione. A Montelepre, quattro giovani palermitani sono stati denunciati per porto ingiustificato di coltello e possesso di chiavi alterate o grimaldelli.

Controlli stradali e sanzioni

Durante i controlli stradali, un 45enne di Partinico è stato sorpreso alla guida senza patente e denunciato. Complessivamente, sono state controllate 68 vetture e 123 persone, con sanzioni per 1.100 euro elevate per violazioni al Codice della Strada.

Proseguimento delle attività

Tutta la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo per le analisi. Le attività di controllo continueranno nei prossimi giorni per prevenire e contrastare la criminalità diffusa.

