Maxi richiamo delle auto BMW per rischio incendio, problemi al motorino di avviamento per 500mila veicoli

Il colosso delle automobili BMW ha richiamato decine di migliaia di modelli. Il motivo è legato a un problema all’interruttore magnetico del motorino di avviamento riscontrato durante le verifiche interne, che potrebbe causare difficoltà di accensione del veicolo o, nel peggiore dei casi, un principio di incendio. Ai proprietari viene consigliato di contattare la concessionaria per comunicare il numero di telaio. Se ciò corrisponde ai modelli interessati dal richiamo l’azienda provvederà alla sostituzione del pezzo.

Il richiamo di Bmw

Come anticipato, la casa automobilistica bavarese ha avviato una campagna di richiamo per migliaia di modelli di Bmw per un problema tecnico riscontrato nel corso delle ordinarie verifiche interne.

Il pezzo interessato dal difetto è l’interruttore magnetico collegato al motorino di avviamento. Ansa scrive che l’elemento, dopo un numero elevato di avviamenti, potrebbe presentare segni di usura.

Nel migliore dei casi, aggiunge il Corriere della Sera, ciò potrebbe comportare difficoltà nelle fasi di avviamento dell’auto fino all’impossibilità di accensione.

Nel peggiore dei casi, invece, può verificarsi un cortocircuito che potrebbe portare al surriscaldamento del motorino di avviamento fino al principio d’incendio durante l’uso.

Quante auto sono interessate dalla campagna di richiamo

La stampa tedesca parla di circa 28.582 unità interessate dal richiamo solo in Germania, ma a livello globale la cifra aumenta in modo esorbitante.

In tutto il mondo, infatti, risultano interessate dal richiamo almeno 575.000 vetture. Anche nel 2024 l’azienda aveva disposto “azioni tecniche” – senza quindi usare la parola “richiamo” – su 1,5 milioni di modelli per problemi al sistema frenante integrato IBS (Integrated Braking System) che garantisce una frenata immediata e di maggiore precisione.

Il comunicato riguardava i modelli usciti dalla fabbrica tra il 2021 e il 2023 e aveva consigliato di prenotare le riparazioni presso i concessionari autorizzati.

Cosa devono fare i consumatori

Sul sito ufficiale di Bmw, dal footer, si può accedere alla sezione “Richiami e Aggiornamenti Tecnici BMW Group” dalla quale è possibile visitare un form da compilare. Nei campi vanno inseriti il numero di telaio e il Paese di immatricolazione. In questo modo è possibile capire se il modello a disposizione sia interessato dal richiamo.

Sulla stessa pagina è possibile prenotare un appuntamento presso il centro BMW Service Group di fiducia. In alternativa, si può telefonare per avere più informazioni e procedere con la sostituzione.