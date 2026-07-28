Maxi richiamo di auto BMW per difetto al motorino di avviamento e rischio incendio, i modelli coinvolti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il richiamo di auto per BMW è tra i più estesi della sua storia: oltre 744mila veicoli nel mondo, tra cui Serie 3, Serie 5, X5 e la elettrica i3, sono stati ritirati per il coinvolgimento in un possibile guasto al relè di avviamento che può surriscaldarsi e innescare un incendio. La sostituzione del motorino d’avviamento presso le officine autorizzate sarà gratuita.

Brutta tegola per BMW

Sono oggetto di richiamo, per la precisione, 744.234 auto distribuite da BMW sui principali mercati mondiali, con la Germania che da sola conta circa 42.300 unità coinvolte, secondo quanto ricostruito dal magazine tedesco Auto Bild.

Al centro della vicenda c’è un componente solo apparentemente marginale: il relè che regola il passaggio di corrente dalla batteria al motorino di avviamento.

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L’origine del guasto

Il difetto nasce da un’usura meccanica interna al relè. Nel tempo si accumulano piccoli detriti che alzano progressivamente la resistenza elettrica del componente.

Quando la resistenza sale, il pezzo può surriscaldarsi in modo repentino nel momento dell’accensione, aprendo la strada, nei casi peggiori, a un corto circuito e a un principio di incendio nel vano motore. Al momento, comunque, non sono stati confermati incidenti, danni o persone coinvolte riconducibili a questa anomalia.

Le auto oggetto di richiamo

La finestra produttiva interessata è amplissima: dal 31 luglio 2020 al 26 febbraio 2026, un arco di quasi sei anni che attraversa gran parte della gamma del marchio bavarese.

I veicoli coinvolti, infatti, sono:

berline, coupé e wagon di Serie 2, 3, 4, 5, 6 e dell’ammiraglia Serie 7;

e dell’ammiraglia 7; tutta la famiglia SUV, da X3 e X4 fino ai più grandi X5, X6 e X7 ;

e fino ai più grandi ; la roadster Z4 e la elettrica compatta i3.

Non tutti gli esemplari di queste serie sono però automaticamente difettosi. L’inclusione nel richiamo dipende dalla data di produzione precisa e dall’allestimento montato su ogni singola vettura.

Cosa fare se la propria auto è richiamata

Per chi rientra nella campagna, l’intervento prevede la sostituzione completa e gratuita del motorino di avviamento presso la rete di assistenza autorizzata.

I proprietari riceveranno una comunicazione scritta diretta da BMW: chi ha comprato l’auto usata, o vuole semplicemente togliersi il dubbio, può inserire il numero di telaio (VIN) a 17 cifre sul portale ufficiale dedicato ai richiami.

Ignorare la convocazione, trattandosi di una misura di sicurezza sotto la vigilanza delle autorità dei trasporti, può portare in casi estremi al fermo amministrativo del veicolo.

La tempistica non è delle migliori per BMW: il richiamo arriva a ridosso dell’annuncio con cui l’azienda automotive ha rinunciato al Salone dell’Auto di Parigi 2026, decisione legata al profit warning diffuso a metà giugno e al calo delle vendite in Cina (-20,4% nel primo semestre), solo parzialmente compensato dalle crescite in Europa (+5,4%) e Stati Uniti (+3,9%).