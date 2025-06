Maxi rissa tra genitori a Napoli durante la partita di calcio tra ragazzini Ischia - Cantera: il video

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una maxi rissa è esplosa al termine della finale provinciale under 16 di calcio tra Ischia e Cantera Napoli. Al fischio finale sono volati insulti e botte tra spalti e campo. La scena, ripresa in un video, ha scatenato addirittura accuse di sequestro di persona. I carabinieri hanno scortato giocatori e tifosi fuori dal campo.

Rissa a Napoli nella finale di calcio under 16: intervengono i carabinieri

È accaduto nel pomeriggio del 15 giugno al campo San Gennaro alla Sanità, dove si disputava la finale provinciale under 16. L’Ischia Calcio ha battuto la Cantera Napoli per 4-0, ma a fine gara la festa si è trasformata in caos.

Secondo il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, “è scoppiata una rissa con conseguente sequestro di persona“. Un video trasmesso in diretta da un presente, poi rimosso, mostrerebbe le botte tra adulti e la richiesta d’aiuto sui social: “Siamo bloccati nel campo San Gennaro, mandate la polizia”.

Fonte foto: IPA

I carabinieri sono intervenuti durante la rissa a Napoli

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno dovuto scortare i giocatori ospiti, i familiari e i tifosi all’esterno dello stadio. “Quanto accaduto è indegno. Servono sanzioni”, ha dichiarato Borrelli.

La versione dei genitori: “Nessun sequestro”

Una versione diversa arriva dai familiari della Cantera Napoli. In un’intervista rilasciata a NapoliToday, un genitore racconta che “le botte ci sono state sugli spalti, ma non tra i ragazzi. Un calciatore dell’Ischia ha mimato un gesto sessuale verso donne e ragazzine, provocando l’ira di alcuni genitori”.

Secondo il testimone, “nessuno era trattenuto contro la propria volontà: la premiazione è avvenuta regolarmente, potevano andare via quando volevano, hanno preferito aspettare le forze dell’ordine”. Il genitore ha detto di aver trascorso “due ore a calmare gli animi”.

Le immagini e le ricostruzioni saranno valutate dagli inquirenti, che stanno verificando eventuali responsabilità individuali.

La finale finisce tra polemiche e accuse

Nonostante il clima teso, la finale si è conclusa con la vittoria netta dell’Ischia Calcio, guidata da mister Giacinto De Siano, che ha conquistato il titolo provinciale under 16.

Al termine della gara, il Delegato Provinciale Antonio Montesano ha consegnato il trofeo al capitano Colella, tra gli applausi e le foto di rito.

La società ha celebrato il successo come un traguardo storico. Le polemiche sulla rissa e sulle presunte aggressioni, però, oscurano il risultato sportivo della finale giocata a Napoli.