È di 20 giorni la sospensione della licenza e la chiusura immediata dell’Art Club Disco, disposta dal Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori. La decisione è stata presa a seguito di gravi problematiche di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, culminate in episodi di violenza, furti e rapine ai danni dei clienti.

La decisione del Questore

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento del Questore è stato emesso in risposta a una serie di eventi che hanno compromesso la sicurezza pubblica e la qualità della vita nella zona di Desenzano del Garda. Gli abitanti, esasperati dalla situazione, hanno presentato un esposto formale alle autorità, richiedendo interventi tempestivi per garantire il benessere comune.

Eventi di violenza e criminalità

Lo scorso 24 dicembre, l’Art Club Disco è stato teatro di un tentato omicidio ai danni di un ragazzo di 24 anni, avvenuto a seguito di un violento litigio all’interno del locale. La situazione è ulteriormente degenerata nelle settimane successive, con episodi di aggressioni fisiche, furti e rapine di oggetti preziosi, spesso scatenati dall’abuso di alcol e altre sostanze.

Interventi delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine, tra cui la Squadra Volanti della Polizia di Stato e le pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, sono intervenute ripetutamente per gestire le gravi problematiche di ordine pubblico. In molti casi, le azioni delinquenziali hanno causato feriti, tra cui minorenni e persone estranee alle risse, richiedendo l’intervento di ambulanze e personale sanitario.

Allarme sociale e decisione finale

Le azioni illecite hanno inevitabilmente destato allarme sociale e creato pericolo per la serenità pubblica e l’incolumità delle persone. Da qui la decisione del Questore di sospendere la licenza e chiudere l’Art Club Disco per 20 giorni, in base all’Articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento mira a interrompere una situazione gravemente compromessa per l’ordine e la sicurezza pubblica, indipendentemente dal ruolo del gestore del locale.

Le parole del Questore

Il Questore Sartori ha sottolineato che un locale pubblico, a causa delle sue frequentazioni, è diventato teatro di episodi di violenza e furti, richiedendo l’intervento delle forze di polizia e del personale sanitario. Ha evidenziato che tali situazioni non possono essere tollerate, per rispetto ai cittadini e ai clienti che hanno diritto di frequentare bar e discoteche senza rischi per la propria incolumità. Le decisioni odierne sono finalizzate a porre un argine a una situazione particolarmente grave per l’ordine e la sicurezza pubblica.

