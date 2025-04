Maxi ritiro di pasta dai supermercati Carrefour, richiamati 30 formati per un errore nell'etichettatura

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

​Annunciato da Carrefour il ritiro precauzionale di 30 formati di pasta a marchio proprio da tutti i supermercati della catena, a causa dell’assenza dell’indicazione “può contenere tracce di senape” sulle etichette che, oltre a essere obbligatoria, potrebbe rappresentare un rischio per la salute dei consumatori allergici a questa sostanza.

Il ritiro dai supermercati Carrefour

Nella giornata di oggi – giovedì 10 aprile 2025 – Carrefour ha disposto il richiamo di diversi lotti di pasta di semola e pasta di semola integrale del proprio marchio, a causa dell’assenza dell’indicazione “può contenere tracce di senape” sulle etichette.

I prodotti interessati hanno termini minimi di conservazione fino al 5 marzo 2027. L’azienda invita i consumatori allergici alla senape a non consumare la pasta e a restituirla al punto vendita per il rimborso.

Fonte foto: Carrefour Alcuni dei formati di pasta con il marchio dei supermercati Carrefour interessati dal ritiro

Il richiamo è stato disposto in via precauzionale non per la presenza effettiva di senape nella pasta, ma per la possibile contaminazione crociata durante il processo produttivo e la mancata indicazione dell’allergene sull’etichetta. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Carrefour al numero verde 800 650650.

La pasta ritirata dagli scaffali

I formati di pasta oggetto del richiamo sono:

Bucatini 12;

Capelli d’angelo 58;

Conchigliette 139;

Ditali rigati 47;

Ditalini rigati 49;

Fantasia di pasta 88;

Farfalle 66;

Farfalle integrali 200;

Farfalline 68;

Fusilli 28;

Fusilli integrali 51;

Gramigna 41;

Mezze maniche 32;

Mezze maniche integrali 43;

Mezze penne rigate 145;

Mezze penne rigate integrali 134;

Penne rigate 20;

Penne rigate integrali 137;

Sedani rigati 44;

Spaghetti 5;

Spaghetti integrali 89;

Spaghettini 3;

Stelline 46;

Tortiglioni 37;

Tortiglioni integrali 70.

I prodotti sono venduti in confezioni da 500 grammi e 1 kg e riguardano lotti con termini minimi di conservazione fino al 5 marzo 2027. Tutti i formati interessati appartengono alla linea “Carrefour Classic” e sono distribuiti nei punti vendita della catena su tutto il territorio nazionale.

La produzione è stata affidata all’azienda Ghigi 1870 Spa, uno storico pastificio con sede a San Clemente, in provincia di Rimini. L’azienda è attiva da oltre un secolo nella produzione di pasta secca di semola di grano duro e collabora con diversi marchi della grande distribuzione. Lo stabilimento di produzione indicato nell’avviso di richiamo si trova in via Giovanni Falcone 188.

Ghigi 1870 Spa e Carrefour hanno ribadito che per i consumatori non allergici il prodotto resta sicuro e consumabile. Tuttavia, chi presenta allergie alla senape è invitato a non consumare i prodotti e a restituirli presso il punto vendita per ottenere il rimborso.

I rischi di un’etichettatura sbagliata

La mancata indicazione di allergeni come la senape sulle etichette alimentari può rappresentare un serio pericolo per le persone allergiche.

Secondo il Regolamento Europeo 1169/2011, è obbligatorio per gli operatori del settore alimentare informare chiaramente i consumatori sulla presenza di allergeni nei prodotti.

Tra i 14 allergeni alimentari principali figurano glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupino e molluschi.