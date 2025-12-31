Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 10 quintali di materiale pirotecnico sequestrato e 8 persone denunciate il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Crotone e provincia, nell’ambito di un piano straordinario di controlli predisposto per garantire la sicurezza durante le festività di fine anno. L’intervento, coordinato dal Questore Renato Panvino, ha visto impegnati diversi reparti specializzati e ha portato anche al sequestro di un’ingente quantità di tabacco e prodotti accessori al fumo venduti illegalmente.

Operazione di controllo straordinario

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio, attivato in vista del Capodanno per tutelare la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini. Il piano, predisposto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha coinvolto personale delle Volanti, della Polizia amministrativa, degli artificieri e della Polizia scientifica, con servizi disposti sia nel capoluogo che nei centri della provincia.

Maxi sequestro di materiale pirotecnico e tabacco

Nel corso dei servizi mirati, gli agenti hanno effettuato un controllo presso un’attività commerciale situata nel centro di Crotone. Durante l’ispezione, sono stati sequestrati un ingente quantitativo di materiale pirotecnico e tabacco venduto illegalmente, oltre a prodotti accessori al fumo. Il sequestro amministrativo ha riguardato 118.580 filtri, 91.720 cartine, 210 mila pezzi di prodotti accessori al fumo e circa 1,92 kg di tabacco equivalente.

Nel medesimo controllo, il personale della polizia amministrativa ha rinvenuto materiale esplodente detenuto senza il rispetto delle prescrizioni di legge. L’ingente quantitativo, pari a circa 400 kg e suddiviso in oltre 215.000 pezzi, è stato sottoposto a sequestro. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione abusiva di materiale pirotecnico.

Risultati dei controlli: sequestri e denunce in tutta la provincia

Il sequestro odierno si aggiunge a quelli già effettuati nei giorni scorsi in diversi centri della provincia. In particolare, sono stati sequestrati 235 kg di materiale esplodente a Cirò Marina, 65 kg nel capoluogo, 240 kg a Isola di Capo Rizzuto e 117 kg durante un servizio organizzato nelle città di Petilia Policastro, Mesoraca e Rocca Bernarda. Complessivamente, l’attività della Questura di Crotone ha portato al sequestro di circa 1000 Kg (10 Quintali) di materiale pirotecnico e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di 8 persone per il reato di detenzione abusiva di materiale pirotecnico.

L’azione di contrasto ha permesso di sottrarre al mercato un quantitativo considerevole di prodotti pericolosi, riducendo così i rischi per la sicurezza dei cittadini e prevenendo possibili incidenti legati all’uso improprio di fuochi d’artificio.

Ulteriori attività di controllo e prevenzione

Nella stessa giornata, gli agenti delle Volanti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 1 soggetto per violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Crotone e hanno segnalato al Prefetto 1 assuntore di sostanza stupefacente, sequestrando 1,14 grammi di cocaina. Inoltre, il personale impiegato nel servizio di controllo del territorio ha identificato 202 persone, controllato 102 veicoli ed effettuato 10 controlli domiciliari a soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale.

