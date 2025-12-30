Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre 11 quintali di artifici pirotecnici sequestrati e una donna denunciata il risultato di un’operazione dei Carabinieri condotta la notte scorsa a Mondragone. L’intervento, finalizzato a contrastare la detenzione e la vendita di materiale pirotecnico illegale, è stato eseguito all’interno di un’abitazione privata, dove è stato rinvenuto un ingente quantitativo di fuochi d’artificio detenuti senza autorizzazione.

Operazione dei Carabinieri: il blitz nella notte

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nelle prime ore della notte scorsa, quando i militari del Reparto Territoriale di Mondragone hanno intensificato i controlli in vista delle festività di fine anno. Il servizio, mirato alla prevenzione e al contrasto della compravendita e detenzione di artifici pirotecnici non autorizzati, ha visto impegnati anche gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile della Stazione locale.

Il sequestro: oltre 11 quintali di materiale pirotecnico

Durante il blitz, avvenuto in via M. B. Greco, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione accurata all’interno di una casa privata. L’immobile risultava in uso a una 61enne residente in zona. Nel corso delle operazioni, i militari hanno scoperto un vero e proprio deposito di materiale pirotecnico: fuochi d’artificio, bengala, mini razzi e raudi, appartenenti alle categorie “I” e “II”. In totale, sono stati sequestrati oltre 11 quintali di prodotti esplodenti, stipati all’interno dell’abitazione.

Le motivazioni dell’intervento: sicurezza pubblica e prevenzione

L’ingente quantità di materiale e le condizioni di conservazione hanno reso necessario il sequestro immediato degli artifici pirotecnici, che sono stati poi trasferiti presso una ditta specializzata per la custodia giudiziaria. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e sicurezza predisposto dall’Arma dei Carabinieri per tutelare l’incolumità pubblica, soprattutto in un periodo dell’anno in cui l’uso improprio di fuochi d’artificio rappresenta un rischio concreto per la collettività.

La denuncia: commercio abusivo di materie esplodenti

Al termine delle procedure di rito, la 61enne è stata deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere dell’accusa di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, reato previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e controllo degli esplosivi. I Carabinieri hanno inoltre informato tempestivamente l’Autorità Giudiziaria sull’esito dell’intervento.

IPA