Maxi sequestro a Orzinuovi, il caso delle 90 tonnellate di bancali contraffatti: titolare denunciato e multato

In uno stabilimento di Orzinuovi, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Brescia hanno riscontrato gravi violazioni in materia ambientale e di proprietà intellettuale. L’intervento, concluso il 25 novembre, ha portato al sequestro di 1.400 metri quadrati di area aziendale e di 90 tonnellate di bancali in legno, oggetto di gestione illecita e contraffazione. Il titolare della ditta è stato denunciato e multato.

Operazione dei Carabinieri Forestali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto luogo nel comune di Orzinuovi, in provincia di Brescia. I militari del Nucleo Forestale hanno sottoposto a sequestro uno stabilimento industriale di circa 1.400 metri quadrati, dopo aver accertato diverse irregolarità nella gestione dei bancali in legno da parte dell’azienda coinvolta.

Le violazioni accertate: gestione illecita di rifiuti e contraffazione

Le indagini hanno permesso di individuare una serie di reati a carico del titolare dell’azienda. In particolare, è stata contestata la gestione illecita di rifiuti, poiché i bancali danneggiati venivano recuperati e reimmessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni ambientali. Secondo la normativa vigente, tali materiali sono considerati rifiuti e il loro trattamento richiede specifici permessi, di cui la ditta risultava sprovvista.

Un altro aspetto emerso riguarda la contraffazione di marchi registrati. L’impresa avrebbe utilizzato e apposto indebitamente il marchio “EPAL” sui bancali riparati, senza essere in possesso della licenza necessaria. Il marchio EPAL certifica determinati standard tecnici e può essere utilizzato solo da aziende autorizzate, condizione che non era rispettata nel caso in questione.

Emissioni in atmosfera senza autorizzazione

Tra le violazioni contestate figura anche lo svolgimento di attività soggette ad autorizzazione per le emissioni in atmosfera. L’azienda di Orzinuovi , infatti, avrebbe esercitato lavorazioni che comportano emissioni senza il previsto titolo abilitativo, in violazione delle normative ambientali.

Sanzioni amministrative per violazioni fitosanitarie

Oltre alle contestazioni penali, nei confronti del titolare sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 5.000 euro. Le multe sono state comminate per il mancato rispetto del regolamento europeo relativo alla protezione dagli organismi nocivi per le piante. Tale normativa impone a chi ripara bancali in legno l’obbligo di registrazione e di conformità agli standard di trattamento, al fine di prevenire la diffusione di parassiti forestali.

Il titolare è stato denunciato e dovrà rispondere delle accuse di reati ambientali e contraffazione davanti all’autorità giudiziaria.

