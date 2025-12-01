Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 60 anni è stato arrestato a Padova mentre cedeva farmaci proibiti a un appassionato di bodybuilding. La polizia ha inoltre sequestrato 1.500 confezioni di sostanze dopanti. L’intervento è stato motivato dalla necessità di contrastare il commercio illecito di prodotti in grado di alterare le condizioni psicofisiche degli atleti, con gravi rischi per la salute.

L’inseguimento e il fermo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo dopo che gli agenti della Squadra mobile di Padova hanno notato l’uomo uscire da un magazzino con alcuni pacchetti in mano. Il sospetto, già condannato dal tribunale di Padova nel 2009 per ricettazione e commercio di farmaci proibiti, si è allontanato a bordo di un’auto con targa straniera.

Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, i poliziotti hanno deciso di seguirlo fino a un comune poco fuori città. Qui, il 60enne si è incontrato con un padovano di 54 anni, anch’egli già noto alle forze dell’ordine per truffa, detenzione di stupefacenti e altri reati contro la persona. Il secondo uomo, destinatario nel 2012 di un avviso orale da parte del questore di Padova, ha ricevuto uno dei pacchetti trasportati dal sospetto.

La confessione dell’acquirente

Una volta fermati, l’acquirente ha ammesso di essere un utilizzatore di anabolizzanti, praticando bodybuilding a livello amatoriale e lavorando come bodyguard. Ha dichiarato di aver ordinato telefonicamente il pacchetto, pagandolo 150 euro. All’interno sono state trovate sei scatole sigillate di farmaci: quattro a base di methandrostenolone, una di nandrolone e una di testosterone.

Il sequestro delle sostanze dopanti

Nell’auto del 60enne sono state rinvenute altre 15 confezioni nuove e sigillate di farmaci, tra cui testosterone, anastrozolo, oxandrolone, mesterolone (un derivato sintetico del testosterone), cabergolina e somatropina, noto come ormone della crescita. La perquisizione del magazzino ha permesso di sequestrare oltre 1.500 confezioni di farmaci dopanti, tutte nuove e sigillate, simili a quelle trovate nell’auto. Nell’abitazione dell’uomo sono state trovate ulteriori dieci scatole degli stessi farmaci già sequestrati nel corso della giornata.

L’arresto e i provvedimenti

L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di commercio di farmaci e sostanze farmacologicamente o biologicamente attive idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo. Il valore complessivo delle sostanze sequestrate, destinate al mercato illecito, è stato stimato in circa 300mila euro.

IPA