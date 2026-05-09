Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati arrestati a seguito di un’indagine della Polizia di Stato che ha portato al sequestro di oltre 130 kg di sostanze stupefacenti e di più di 15.000 euro in contanti. L’operazione, coordinata dalla Procura di Roma, è stata condotta dagli investigatori del III Distretto Fidene-Serpentara e dalla Squadra mobile capitolina, dopo aver osservato movimenti sospetti lungo il litorale romano.

Le indagini e la pista investigativa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando gli agenti hanno notato un insolito via vai di un uomo nei pressi di uno stabile in via Carlo Alberto Pizzino. L’uomo, pur non risultando residente nell’edificio, vi accedeva frequentemente trasportando con sé grandi borsoni. Gli investigatori hanno quindi predisposto servizi di osservazione per monitorare i suoi movimenti.

Le attività di sorveglianza hanno permesso di ricostruire in breve tempo la dinamica dei fatti: l’uomo entrava nello stabile con un borsone e ne usciva poco dopo con lo stesso borsone visibilmente più pieno. Successivamente, caricava il borsone nella propria auto e si dirigeva verso un luogo prestabilito per effettuare un “passaggio di consegne”.

L’intervento della Polizia e il sequestro

La svolta è arrivata quando la Polizia ha deciso di intervenire, seguendo l’uomo durante uno dei suoi spostamenti. Dopo aver percorso un breve tratto di strada, l’uomo si è fermato in un esercizio commerciale, dove ha assunto un atteggiamento di attesa. Poco dopo, è arrivato un altro veicolo: gli agenti hanno assistito al rapido scambio tra i due conducenti.

In quel momento, gli investigatori del III Distretto Fidene-Serpentara e della Squadra mobile sono intervenuti, scoprendo all’interno del borsone sospetto un carico di oltre 14 kg di hashish. Inoltre, sono stati trovati circa 3.000 euro in contanti nascosti in un borsello nel cruscotto dell’auto.

Le perquisizioni domiciliari e la scoperta del laboratorio

Le indagini sono proseguite con le perquisizioni domiciliari nelle abitazioni utilizzate dai due fermati. Durante queste operazioni, la Polizia ha scoperto un vero e proprio deposito di oltre 130 kg di stupefacente, tra cocaina e hashish, probabilmente adibito a laboratorio di stoccaggio. All’interno sono stati sequestrati anche materiali destinati al confezionamento della droga.

Nel corso delle perquisizioni, è stato inoltre rinvenuto e sequestrato un importo di oltre 15.000 euro nell’abitazione del più giovane dei due arrestati. Secondo gli inquirenti, questa somma sarebbe il provento dell’attività illecita di spaccio condotta dai due giovani.

L’arresto e le accuse

Per entrambi i fermati, classe ’89 e ’97, è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria nelle aule di Piazzale Clodio. Gli investigatori hanno sottolineato che le evidenze raccolte si riferiscono alla fase delle indagini preliminari e che, per gli indagati, vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il contesto dell’operazione

L’operazione ha visto la collaborazione tra il III Distretto Fidene-Serpentara e la Squadra mobile di Roma, sotto il coordinamento della Procura di Roma – Dipartimento criminalità diffusa e grave. L’attività investigativa è stata avviata grazie all’attenzione degli agenti nei confronti di comportamenti anomali lungo il litorale romano, che hanno permesso di individuare una rete di spaccio e di sequestrare un ingente quantitativo di stupefacenti.

Il sequestro di oltre 130 kg di droga rappresenta un duro colpo al traffico illecito di sostanze nella capitale. L’operazione dimostra l’efficacia delle attività di osservazione e delle indagini coordinate tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e la Procura.

IPA