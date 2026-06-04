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Un uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica e 5.000 litri d’acqua sono stati sequestrati in un’operazione dei Carabinieri a Canicattì (Agrigento), dove è stato scoperto un presunto commercio di sostanze alimentari nocive a seguito di controlli sul territorio. L’intervento è stato motivato dalla necessità di tutelare la salute pubblica, dopo che campioni d’acqua sono risultati contaminati.

Controlli sul territorio e scoperta dell’acqua non tracciata

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto luogo lo scorso 14 maggio nell’ambito di un’attività di controllo del territorio. I militari della Stazione di Canicattì hanno sorpreso un uomo del posto mentre stava scaricando circa 5.000 litri d’acqua, trasportati tramite autobotte e privi di documentazione che ne attestasse la provenienza, all’interno della cisterna di un immobile privato.

Durante gli accertamenti immediatamente avviati, è emerso che l’uomo non era in grado di fornire la documentazione richiesta in materia di tracciabilità e salubrità dell’acqua trasportata, né le autorizzazioni necessarie per l’attività svolta. Per queste violazioni, nella prima fase, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 5.500 euro. Inoltre, è stata notificata una diffida alla cessazione dell’attività ritenuta illecita.

Analisi dell’acqua e rischio per la salute pubblica

Contestualmente, i Carabinieri hanno prelevato campioni dell’acqua, che sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio dall’A.S.P. di Agrigento. I risultati hanno evidenziato la presenza di batteri coliformi, escherichia coli ed enterococchi intestinali, tutti indicatori di contaminazione e di potenziale pericolo per la salute pubblica.

Alla luce degli esiti delle analisi, l’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato di commercio di sostanze alimentari nocive.

Il ruolo delle autorità e la tutela della salute pubblica

L’intervento dei Carabinieri e delle autorità sanitarie si inserisce in un più ampio contesto di controlli volti a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei cittadini. La vicenda sottolinea l’importanza della tracciabilità e della salubrità delle sostanze alimentari, in particolare dell’acqua destinata al consumo umano.

Il caso resta ora all’attenzione della Procura della Repubblica di Agrigento, che dovrà valutare le responsabilità dell’indagato e l’eventuale sussistenza del reato contestato. Nel frattempo, le autorità invitano la cittadinanza a prestare attenzione alla provenienza e alla qualità delle sostanze alimentari, ribadendo il proprio impegno nella prevenzione di rischi per la salute pubblica.

IPA