Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 210 chili di alimenti sequestrati e sanzioni per oltre 9.700 euro il bilancio di un controllo condotto dalla Polizia di Stato in un’attività commerciale della zona di piazza Michelangelo. L’operazione, coordinata dalla Questura di Catania, è stata finalizzata a verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la regolarità delle condizioni di lavoro, a tutela della salute pubblica e dei dipendenti.

Controlli a tutela della salute pubblica

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento ha coinvolto una task force composta da diversi enti istituzionali, tra cui l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la squadra volanti, la Divisione Polizia Anticrimine, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, i servizi Veterinari, Igiene e Spresal dell’Asp di Catania e la Polizia Locale. L’obiettivo principale era quello di accertare il rispetto delle norme per la preparazione e la somministrazione degli alimenti, oltre a verificare la regolarità delle posizioni lavorative e la sicurezza degli ambienti di lavoro.

Sequestro di alimenti e sanzioni per irregolarità

Durante i controlli, l’attenzione degli operatori si è concentrata su un’attività commerciale situata nella zona di piazza Michelangelo. Qui sono emerse numerose criticità, in particolare riguardo alla conservazione degli alimenti. Gli accertamenti hanno portato al sequestro di 210 chili di prodotti alimentari, tra cui salumi, formaggi e margarina, che sono stati successivamente distrutti poiché risultati mal conservati. Inoltre, gran parte degli alimenti è risultata priva del requisito della tracciabilità, fondamentale per determinarne la provenienza.

Denuncia e sanzioni amministrative

Il titolare dell’attività è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per le violazioni riscontrate, con la precisazione che vige la presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Sono state inoltre comminate sanzioni per 6.000 euro per la mancanza di tracciabilità dei prodotti e 2.000 euro per la mancata applicazione delle procedure HACCP, in particolare per il mancato aggiornamento delle schede di registrazione giornaliere delle temperature.

Verifiche su sicurezza e lavoro

Le verifiche hanno riguardato anche la sicurezza sui luoghi di lavoro e la regolarità dei contratti degli otto dipendenti dell’attività. In questo ambito, non sono state riscontrate irregolarità, segno di una corretta gestione delle posizioni lavorative e delle condizioni di sicurezza per il personale.

Ulteriori irregolarità e sospensione dell’attività

La Polizia Locale ha rilevato ulteriori violazioni amministrative, tra cui una difformità nell’occupazione del suolo pubblico, l’assenza del preposto, l’installazione abusiva di una tenda e la presenza di insegne pubblicitarie non autorizzate. Per queste irregolarità sono state applicate sanzioni amministrative per quasi 1.700 euro. Inoltre, è stata disposta la sospensione della Scia e la chiusura dell’attività per cinque giorni.

Conclusioni

L’operazione, che ha visto la collaborazione di diversi enti sotto il coordinamento della Questura di Catania, si inserisce in un più ampio piano di controlli volti a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle normative nei luoghi di lavoro. Le autorità hanno ribadito l’importanza di tali verifiche per la tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori, sottolineando la necessità di mantenere elevati standard di sicurezza e legalità nelle attività commerciali del territorio.

Polizia a Catania