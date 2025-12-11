Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un sequestro patrimoniale dal valore di circa 650.000 euro il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel territorio ferrarese, dove sono stati colpiti beni riconducibili ad Alì Zulfiqar, cittadino pakistano già condannato per caporalato e sfruttamento del lavoro. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Bologna, è stato eseguito nei giorni 27 e 28 novembre 2025 e ha riguardato rapporti bancari, società e un immobile ad Argenta, tutti ritenuti frutto di attività illecite.

Operazione della Polizia di Stato contro il caporalato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Anticrimine ha portato a termine una complessa attività investigativa volta a contrastare il fenomeno del caporalato nel territorio di Ferrara. L’operazione, che si è svolta tra il 27 e 28 novembre 2025, ha visto l’esecuzione di un sequestro patrimoniale e l’avvio dell’amministrazione giudiziaria su disposizione del Tribunale di Bologna – Sezione Misure di Prevenzione – presieduto dal dottor Maurizio Atzori. Il provvedimento è stato emesso su proposta del Questore di Ferrara e ha rappresentato la risposta delle istituzioni al dilagare delle pratiche di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nei settori agricoli locali.

Il sequestro: beni e società coinvolte

L’indagine patrimoniale, condotta dagli investigatori dell’Anticrimine di Ferrara, ha permesso di individuare e sottoporre a sequestro 5 rapporti bancari/finanziari, 7 società e 1 immobile situato ad Argenta. Il valore complessivo dei beni sequestrati è stato stimato in circa 650.000 euro. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tali beni sarebbero stati acquisiti da Alì Zulfiqar come investimento dei capitali provenienti dalle attività di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Amministrazione giudiziaria per le società coinvolte

Per contrastare in modo efficace il fenomeno del caporalato, il Tribunale di Bologna ha disposto anche l’amministrazione giudiziaria di alcune società riconducibili ad Alì Zulfiqar. In particolare, sono state sottoposte a tale misura la Agricola Dante Società Agricola S.r.l. e la società intestata a Veroli Maria Vincenza. Queste aziende, secondo le risultanze investigative, avrebbero agevolato le condotte illecite del “caporale”.

Le origini dell’indagine: l’arresto di Alì Zulfiqar

L’azione della Polizia di Stato trae origine dall’arresto di Alì Zulfiqar, avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ferrara il 10 ottobre 2022. Zulfiqar, nato nel 1965 e di origine pakistana, era stato individuato come promotore e organizzatore di un sistema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai danni di lavoratori stranieri, in particolare connazionali, impiegati nelle campagne tra il ferrarese e il ravennate. Il procedimento penale si è concluso con una condanna a tre anni di reclusione per Zulfiqar.

Il modus operandi del “caporale”

Secondo le indagini, Alì Zulfiqar svolgeva il ruolo di “fleet partner”, ovvero un intermediario che, agendo sia direttamente sia tramite società a lui riconducibili, stipulava contratti di appalto con diverse imprese agricole della zona. In questo modo, forniva un elevato numero di lavoratori, tutti della stessa etnia, destinandoli a prestazioni lavorative in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. Zulfiqar si poneva come referente diretto degli imprenditori agricoli del territorio, facilitando la conclusione di accordi per la fornitura di manodopera a basso costo.

Le indagini patrimoniali e la sproporzione dei redditi

L’attività investigativa della Divisione Polizia Anticrimine ha riguardato anche i flussi economici relativi al nucleo familiare di Zulfiqar e a quello della madre, prendendo in esame un periodo di circa dieci anni, dal 2014 al 2023. Gli accertamenti hanno evidenziato una significativa sproporzione tra i redditi dichiarati e le spese effettivamente sostenute, in particolare per quanto riguarda l’acquisto dell’immobile ad Argenta e la costituzione di cinque società di capitale.

La decisione del Tribunale di Bologna

Alla luce degli elementi raccolti, il Tribunale di Bologna – Sezione Misure di Prevenzione – ha accolto integralmente la richiesta di sequestro avanzata dal Questore di Ferrara. Il provvedimento è stato finalizzato non solo alla confisca dei beni, ma anche all’amministrazione giudiziaria delle società coinvolte, considerate strumenti per l’attuazione delle condotte illecite di Alì Zulfiqar.

IPA