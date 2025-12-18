Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 600 mila euro il valore dei beni sequestrati a un noto pluripregiudicato di Cerignola, coinvolto in rapine e assalti a portavalori, nell’ambito di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Bari, è stato eseguito dopo approfondite indagini economico-patrimoniali che hanno evidenziato un ingiustificato accrescimento di ricchezza.

Operazione congiunta tra Polizia e Guardia di Finanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Foggia e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro di prevenzione, finalizzato alla confisca, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Bari e del Questore di Foggia. Il provvedimento ha riguardato i beni riconducibili a un soggetto già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di reati contro il patrimonio e la persona.

Il profilo del destinatario del sequestro

L’uomo, originario di Cerignola, è stato coinvolto in numerose rapine a istituti di credito e assalti a portavalori. Tra il 2015 e il 2016 si era reso latitante per oltre un anno, fino a quando è stato arrestato in un casolare nelle campagne di Stornara dagli agenti del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Foggia, dopo essersi sottratto a una condanna a 17 anni di reclusione.

Collegamenti con lo scioglimento del Consiglio comunale

Il nome del pluripregiudicato era emerso anche nella relazione del Prefetto di Foggia che, nell’ottobre 2019, ha portato allo scioglimento del Consiglio comunale di Cerignola. Questo elemento ha ulteriormente evidenziato il peso criminale del soggetto nell’ambito locale.

Indagini economico-patrimoniali e ricostruzione dei flussi finanziari

L’operazione rappresenta la conclusione di complesse investigazioni economico-patrimoniali, finalizzate a ricostruire il profilo di pericolosità sociale del soggetto e a individuare gli asset patrimoniali e finanziari a lui e al suo nucleo familiare riconducibili. Gli accertamenti hanno riguardato il periodo compreso tra 2011 e 2024, con l’analisi di una vasta documentazione, tra cui contratti di compravendita e numerosi atti pubblici relativi sia al nucleo familiare che alle società coinvolte.

Pluralità di reati e pericolosità sociale

Nel corso delle indagini, la Divisione Anticrimine di Foggia ha verificato gli esiti processuali relativi al periodo 1995-2018, accertando la responsabilità del soggetto in una pluralità di reati contro la persona e contro il patrimonio. Le numerose condanne subite hanno portato a riconoscere una pericolosità sociale “generica”.

Disparità tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato

Le indagini hanno permesso di appurare che la capacità reddituale lecita del soggetto e dei suoi familiari non giustificava l’accrescimento patrimoniale riscontrato, avvenuto in concomitanza con i fatti espressivi di pericolosità sociale. Il Tribunale di Bari ha rilevato un nesso temporale tra le acquisizioni patrimoniali e la commissione degli illeciti lucrogenetici, anche alla luce dei modesti redditi dichiarati.

Beni sequestrati e valore complessivo

Tra i beni sottoposti a sequestro figurano uno dei più noti saloni da parrucchiere di Cerignola, una palestra di boxe, quote sociali di un bar tabaccheria e rapporti finanziari intestati sia al soggetto che ai suoi familiari e alle attività economiche a loro riconducibili. Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a circa 600 mila euro. L’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Bari sarà incaricato della gestione della totalità dei beni.

IPA